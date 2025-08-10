América celebra: recibirá inesperada millonada por negocio en el exterior

Luego de la venta de Jhon Arias, el equipo brasileño intensificó la búsqueda de un nuevo futbolista para ocupar el lugar que dejó el hoy nuevo jugador del Wolverhampton.

Las miradas de los directivos de Fluminense se enfocaron en Santiago Moreno, que luego de varias ofertas se llegó a un acuerdo para su transferencia.

El equipo de Río de Janeiro pagará 5,5 millones de dólares más 500 mil dólares adicionales en variables, según los objetivos a cumplir, para hacerse con los servicios de Moreno.

De este dinero, América de Cali recibirá una considerable cantidad, teniendo en cuenta que aún era dueño de un porcentaje del pase del futbolista.