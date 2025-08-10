Cargando contenido

América de Cali en la Liga BetPlay-2 de 2025
Liga Betplay
Dom, 10/08/2025 - 10:22

América celebra: recibirá inesperada millonada por negocio en el exterior

América de Cali se beneficiará por la transferencia de Santiago Moreno.

América de Cali recibió una buena noticia en las últimas horas, teniendo en cuenta que al conjunto 'escarlata' entrará un inesperado dinero que no estaba en los planes del club al inicio del mercado de fichajes.

Se trata de la negociación que concretó Fluminense de Brasil con el Portland Timbers de la MLS por el extremo ofensivo Santiago Moreno.

Luego de la venta de Jhon Arias, el equipo brasileño intensificó la búsqueda de un nuevo futbolista para ocupar el lugar que dejó el hoy nuevo jugador del Wolverhampton.

Las miradas de los directivos de Fluminense se enfocaron en Santiago Moreno, que luego de varias ofertas se llegó a un acuerdo para su transferencia.

El equipo de Río de Janeiro pagará 5,5 millones de dólares más 500 mil dólares adicionales en variables, según los objetivos a cumplir, para hacerse con los servicios de Moreno.

De este dinero, América de Cali recibirá una considerable cantidad, teniendo en cuenta que aún era dueño de un porcentaje del pase del futbolista.

¿Cuánto recibirá América por Santiago Moreno?

Según se informó, América de Cali deberá recibir más de 1,2 millones de dólares por la transferencia de Santiago Moreno desde Portland Timbers al Fluminense de Brasil, club con el que el extremo de 25 años firmará contrato por cuatro temporadas.

