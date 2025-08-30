América celebra refuerzo contra Alianza: confirman regreso de referente

Se viene una nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-II para el América de Cali y para Diego Gabriel Raimondi en la dirección técnica con la urgencia y necesidad de salir de la crisis. Los escarlatas visitan a Alianza Valledupar en una plaza complicada que puede dejar al entrenador argentino afuera oficialmente del banquillo vallecaucano.

En principio, si América no logra sacar los tres puntos en Valledupar, Gabriel Raimondi abandonará el banquillo. De hecho, se habla de que su salida ya está confirmada, pero que le darán la oportunidad de dirigir ese encuentro por la cercanía que hay entre la decisión de cesarlo y el partido.

Bajo ese panorama, América necesita tener a todo el equipo completo para intentar dar un golpe ante Alianza y empezar a sacar el proyecto adelante justo en la novena jornada de la Liga. En ese sentido, los escarlatas tendrán nuevamente en la convocatoria nada más ni nada menos que a Éder Álvarez Balanta.

ÁLVAREZ BALANTA, LA NOVEDAD EN AMÉRICA DE CALI PARA ENFRENTAR A ALIANZA

Aunque todavía no han salido los convocados del América para encarar ese partido ante Alianza, todo parece indicar que el zaguero central bogotano estará en la lista. De acuerdo con Leonel Cerrudo, “ME CONFIRMAN desde América de Cali que ÉDER ÁLVAREZ BALANTA regresa a la convocatoria. El 3 viaja a Valledupar para enfrentar a Alianza FC. Su último partido fue el 30/4/2025 vs Águilas Doradas”.

Leonel Cerrudo sentencia que se celebra como un refuerzo más después de tanto tiempo sin poder contar con la experiencia del defensor o volante de primera línea que tuvo paso por la Selección Colombia.

Éder Álvarez Balanta regresará a una convocatoria en medio de la crisis de América con la necesidad de ser el cerrojo en una plaza compleja como lo es Valledupar. Alianza puede seguir alargando la crisis vallecaucana en el que sería el último juego de Gabriel Raimondi como entrenador escarlata.

LOS CUATRO FICHAJES DE AMÉRICA DE CALI

Antes de iniciar la Liga BetPlay, América solo confirmó a Dylan Borrero y a Jhon Murillo. Dos jugadores con pasado internacional, pero que no han podido aportar para salir de la mala racha. Esto dio pie para que, necesariamente se armaran en el libro de pases de futbolistas sin contrato.

Sorprendieron con los fichajes de Andrés Tello que tuvo una carrera en Italia después de salir de Envigado que lo formó. Estuvo en la Juventus y en el Benevento, equipos en donde quedó campeón.

Sumado a Andrés Tello, confirmaron a Andrés Felipe Roa, procedente de Grecia. Los dos volantes llegaron para aportar en la creación y ponerle balones al goleador, Adrián Ramos que regresó a la institución. Además, también contrataron a Nicolás Hernández, zaguero central campeón de la Copa Sudamericana con Paranaense en 2021.