Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 13:28
América, cerca de nueva decepción: dato pone en alerta al 'escarlata'
América llegó a cinco fechas sin victoria en la Liga BetPlay.
América de Cali pasa por un mal momento en la Liga BetPlay al llegar a cinco jornadas sin victoria, desde que superó el 26 de julio de 2025 a Águilas Doradas con marcador de 2-1 en duelo que fue válido por la fecha 4.
Desde entonces, el conjunto 'escarlata' ha registrado cuatro derrotas y un empate, solo contando los compromisos por el campeonato local.
Los malos resultados han hecho que América perdiera terreno importante en la Liga BetPlay al ubicarse actualmente en la casilla 19 con solo cinco puntos.
La pérdida de puntos también ha afectado al conjunto 'escarlata' en la tabla de la reclasificación, por lo que sus aspiraciones por clasificar a torneo internacional en la temporada 2026 se han disminuido.
América está actualmente en el puesto 7 con 53 unidades y el cuadro vallecaucano se estarían quedando por fuera hasta de la Copa Sudamericana.
América lleva cinco fechas sin ganar en Liga BetPlay
Fecha 5
Santa Fe 2-1 América
Fecha 6
América 0-1 Tolima
Fecha 7
Deportivo Pereira 2-1 América
Fecha 8
América 1-1 Nacional
Fecha 9
Alianza 1-0 América
Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay
1. Independiente Medellín - 66 puntos (Copa Libertadores)
2. Deportes Tolima - 61 puntos (Copa Libertadores)
3. Santa Fe - 61 puntos (Copa Libertadores por ser campeón)
4. Atlético Nacional - 59 puntos (Copa Sudamericana)
5. Junior - 58 puntos (Copa Sudamericana)
6. Millonarios - 54 puntos (Copa Sudamericana)
7. América de Cali - 53 puntos
8. Atlético Bucaramanga- 42 puntos
9. Alianza FC - 41 puntos
10. Deportivo Pereira - 40 puntos
11. Once Caldas - 39 puntos
12. Deportivo Pasto- 35 puntos
13. Fortaleza - 35 puntos
14. Deportivo Cali - 34 puntos
15. Llaneros - 34 puntos
16. Águilas Doradas - 28 puntos
17. Envigado - 28 puntos
18. Boyacá Chicó - 20 puntos
19. La Equidad - 20 puntos
20. Unión Magdalena - 19 puntos
Fuente
Antena 2