América, cerca de nueva decepción: dato pone en alerta al 'escarlata'

Los malos resultados han hecho que América perdiera terreno importante en la Liga BetPlay al ubicarse actualmente en la casilla 19 con solo cinco puntos.

La pérdida de puntos también ha afectado al conjunto 'escarlata' en la tabla de la reclasificación, por lo que sus aspiraciones por clasificar a torneo internacional en la temporada 2026 se han disminuido.

América está actualmente en el puesto 7 con 53 unidades y el cuadro vallecaucano se estarían quedando por fuera hasta de la Copa Sudamericana.

América lleva cinco fechas sin ganar en Liga BetPlay

Fecha 5

Santa Fe 2-1 América

Fecha 6

América 0-1 Tolima

Fecha 7

Deportivo Pereira 2-1 América

Fecha 8

América 1-1 Nacional

Fecha 9

Alianza 1-0 América