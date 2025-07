América confirmó el arquero que seguirá en el equipo para el 2026

Quieren renovar el contrato de Graterol

La directiva del América de Cali no ocultó su deseo de tener al portero venezolano por mucho más tiempo en el club, dando a entender que se trabajará en la extensión de su contrato, el cual acaba en diciembre de este año.

“Con Joel queremos continuar, todavía tenemos contrato con él, hablamos y quiere continuar, es un líder y un referente, no queremos que se vaya, no fue una lesión sencilla, sigue en su proceso de recuperación, no está aún al 100 %, pero queremos seguir contando con él”, aseveró Gómez.