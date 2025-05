América confirmó lo peor para Éder Álvarez Balanta

América de Cali está a punto de cerrar con “broche de oro” su participación en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-I y junto con ello llegar con significativa ventaja para lo que serán los cuadrangulares finales, lo que les podría facilitar también la carga que afrontan tomando en cuenta su participación en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, todo parece indicar que la carga de partidos ha afectado a varios jugadores de la plantilla de Jorge Da Silva, en especial de uno de sus referentes en el mediocampo, Éder Álvarez Balanta, quien salió resentido del duelo ante Águilas Doradas y sería duda para los últimos duelos del torneo local.

Parte médico de Éder Álvarez Balanta

América de Cali se puso al día en el calendario de la Liga BetPlay al enfrentarse a Águilas Doradas en el Estadio Alberto Grisales el miércoles 30 de abril, compromiso correspondiente a la fecha 4 y en la cual lograron sacar una victoria que les permitió obtener su cupo a los cuadrangulares finales al sumar 32 unidades.

Lamentablemente en este partido no todo fue satisfactorio para ‘Polilla’ Da Silva, ya que sufrió una baja sensible en el mediocampo. Éder Álvarez Balanta no pudo terminar ni siquiera la primera parte del compromiso, tuvo que ser sustituido sobre el minuto 30 tras una molestia en su cadera.

Después de los respectivos exámenes médicos que el cuadro ‘escarlata’ le realizó al volante, se dio a conocer que sufrió una lesión de músculo tendinosa y su regreso a las canchas se determinaría según la evolución que presente durante las jornadas de recuperación.