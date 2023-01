América confirmó los abonos que ha vendido para la Liga Betplay: "no llena nuestras expectativas"

América de Cali se caracteriza por ser uno de los equipos con más hinchada en Colombia, pues constantemente se evidencia que cada estadio donde juegan los 'Escarlatas' se llena, por lo que se habla de la cantidad de aficionados que tiene el equipo en el país.

Aunque lo dicho anteriormente es cierto, parece que los administrativos del club tienen una gran preocupación, al menos así lo dejó ver el presidente del América, Mauricio Romero, en una entrevista con Deportes Sin Tapujos.

"Lograr apenas 4 mil abonados no llena nuestras expectativas pero también reconocemos que el año pasado no terminamos bien" fue lo que dijo, el máximo dirigente, quien es consiente que no ha sido la mejor venta en muchas temporadas del equipo.

Aunque no hay una explicación para eso, se sabe que los fichajes y las constantes declaraciones de Tulio Gómez, máximos accionista del club, son algunas de las razones por las que los hinchas no se han unido a este beneficio que da el equipo.

También es cierto que la hinchada 'Escarlata' tiene tendencia a no estar abonada, pero siempre llenan el Pascual Guerrero sin importar el rival del momento.