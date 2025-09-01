América confirmó nuevo DT para el partido contra Bucaramanga

La espera en América de Cali llegó a su final después de la dura derrota por la mínima diferencia ante Alianza Valledupar. Gabriel Raimondi puso en duda su continuidad afirmando que entre personas inteligentes acordarían qué iba a pasar con su futuro. Con ese panorama, este lunes 1 de septiembre, los escarlatas confirmaron la salida del argentino.

Vea también: Oficial: Gabriel Raimondi deja de ser técnico de América

Gabriel Raimondi fue una apuesta de Marcela Gómez y apenas pudo dirigir 14 partidos. Cerró su etapa con el América con un 35,71% de rendimiento por cuatro victorias, tres empates y siete caídas. Además, la eliminación de la Copa Sudamericana en manos de Fluminense que agudizó la crisis.

Su salida se da justo antes de enfrentar a Atlético Bucaramanga por la vuelta de la Copa BetPlay con la necesidad de remontar la serie de octavos de final por la derrota por la mínima diferencia en el Estadio Américo Montanini. En ese sentido, el club vallecaucano confirmó a Alex Escobar como el encargado de dirigir ese partido.

ALEX ESCOBAR, EL NUEVO ENTRENADOR DEL AMÉRICA DE CALI

En el comunicado en el que anunciaron la salida de Diego Gabriel Raimondi oficializaron al nuevo entrenador que tendrá que tomar las riendas para pasar a los cuartos de final de la Copa BetPlay el miércoles 3 de septiembre. “De manera interina, el plantel estará a cargo del profesor Alex Escobar, como director técnico. Sus asistentes serán Carlos Hernández y Harold Viáfara” explicó el club.

Le puede interesar: Deossa en el ojo del huracán por polémica: Betis tomaría dura decisión

De acuerdo con el comunicado, Alex Escobar tendrá que dirigir el partido ante Bucaramanga. Escobar ha sido una pieza fundamental para el América para responsabilizarse de manera interina de la institución, pues, esta no es la primera ocasión en la que el ‘Pibe de Barrio Obrero’ toma las riendas.

América deberá enfrentar al Deportivo Cali en el primer clásico del segundo semestre. Todavía no hay confirmación de manera oficial del cuerpo técnico que dirigirá en la fecha de clásicos el domingo 7 de septiembre. Por lo pronto, el club dejó a un interino mientras trabaja para definir al perfil en posesión.

LOS TRES TÉCNICOS QUE HAN SONADO EN AMÉRICA DE CALI

Lo de Gabriel Raimondi hará que Marcela y Tulio Gómez busquen al entrenador que pueda sacar al América de la crisis. En ese sentido, aparecen dos directores técnicos que ya tienen ADN escarlata. El primero es nada más ni nada menos que Juan Cruz Real y el otro es Alexandre Guimaraes.

Lea también: Convocatoria de Uruguay para las dos últimas fechas de Eliminatorias

Justamente, los dos entrenadores que han sido acercados nuevamente al América de Cali se dieron el lujo de haber quedado campeones con la institución. En ese orden de ideas, son dos candidatos ideales para recuperar la confianza en un momento delicado en el segundo semestre.

Por su parte, el otro candidato sorprende bastante, especialmente porque no podría dirigir desde la raya en este segundo semestre. Se trata de Alexis García que dejó las riendas del Unión Magdalena hace algunas fechas. En caso de que firme, dirigiría desde el palco por haber iniciado el torneo con otro club de la Liga BetPlay.