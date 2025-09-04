América da el golpe: descartó otro técnico y solo tiene UNA opción
El América se está quedando sin opciones para el entrenador.
América sigue en su búsqueda de un nuevo técnico, cada vez pasa más tiempo y se reducen más las opciones.
Desde la salida de Raimondi los días en la oficina escarlata han estado realmente movidos, son varios los candidatos de los que se ha hablado para asumir el equipo, pero parece ser que de todas las opciones que había todo se reduce a una posibilidad.
Se cayó el plan A
Entre los muchos nombres que se han mencionado, se supo que la opción principal era Gustavo Quinteros, un entrenador muy ganador que ha sabido ser campeón en varios países del continente.
Según informa Pipe Sierra, el entrenador agradeció el interés americano, pero dejó saber que en este momento no es posible su contratación. Como se había informado la dirigencia lo tenía como su prioridad, pero dado el caso tienen que desviar su interés hacia otro lado.
La opción de un técnico extranjero parecía ser la ideal para el América de Cali insistieron y buscaron pero parece ser que de afuera no será el nuevo entrenador.
La opción que queda es un ex Millonarios.
Después del no por parte de Quinteros y lo complicado que están las negociaciones con Vicente Sánchez, la única opción real y viable es el entrenador paisa David González.
Si bien esta no es la opción que más llama la atención a la afición, todo parece indicar que es el quien llegó para quedarse con el cargo de entrenador del equipo. El técnico salió de Millonarios este mismo semestre debido a los malos resultados, a pesar de que el semestre anterior estuvo muy cerca de ser finalista. David ha dirigido equipos como Tolima, Medellín y Millonarios en los cuales si bien no logró levantar títulos con los tres tuvo buenas campañas. Es cuestión de tiempo para conocer la decisión del América, ¿Será David González el nuevo entrenador o tendrán alguna otra opción en carpeta?