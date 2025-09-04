América da el golpe: descartó otro técnico y solo tiene UNA opción

La opción de un técnico extranjero parecía ser la ideal para el América de Cali insistieron y buscaron pero parece ser que de afuera no será el nuevo entrenador.

La opción que queda es un ex Millonarios.

Después del no por parte de Quinteros y lo complicado que están las negociaciones con Vicente Sánchez, la única opción real y viable es el entrenador paisa David González.

Si bien esta no es la opción que más llama la atención a la afición, todo parece indicar que es el quien llegó para quedarse con el cargo de entrenador del equipo. El técnico salió de Millonarios este mismo semestre debido a los malos resultados, a pesar de que el semestre anterior estuvo muy cerca de ser finalista. David ha dirigido equipos como Tolima, Medellín y Millonarios en los cuales si bien no logró levantar títulos con los tres tuvo buenas campañas. Es cuestión de tiempo para conocer la decisión del América, ¿Será David González el nuevo entrenador o tendrán alguna otra opción en carpeta?