América daría golpe a la plantilla: los ocho jugadores que no seguirían

Ni con Diego Gabriel Raimondi ni en el comienzo de David González como entrenadores del América ha podido haber un cambio en cuanto a lo deportivo. Al argentino le quedó grande la Copa Sudamericana y los partidos de la Liga BetPlay, y en un partido de González, no pudieron sumar de a tres para salir del fondo de la tabla.

Varios jugadores han quedado retratados en esta Liga BetPlay con una cara muy pobre y con un puntaje que deja al América muy lejos de la parte alta de la tabla de posiciones. A diferencia del semestre pasado, el punto invisible, o hasta la clasificación ya se ve distante y ya piensan en lo que será el 2026.

Sin duda alguna, esta mala cara de América demuestra que el club no está a la altura. Las malas decisiones dirigenciales, sumado a un mercado de fichajes que no fue el mejor, tanto así que les tocó fichar en el libro de pases de jugadores libres se une a la crisis deportiva. En ese sentido, el club ya estaría pensando en importantes salidas para el 2026.

LOS OCHO JUGADORES QUE SE IRÍAN DEL AMÉRICA AL FINAL DEL SEMESTRE

Noviembre se acerca y será una fecha determinante para el América de Cali en caso de que logre el milagro de sacar 26 puntos de 33 posibles que le quedan para sellar la clasificación. Si no sucede esto, podría haber grandes revolcones en el cuadro vallecaucano, empezando por las bajas que tendrá para el 2026.

De acuerdo con Transfermarkt, hay ocho jugadores que no seguirían en la institución basado en el final del contrato de cada uno de ellos. Bajo ese panorama, habría que esperar la decisión de los directivos y del cuerpo técnico si quieren renovarles sus vínculos o no.

En ese orden de ideas, Joel Graterol, Santiago Silva, Jean Carlos Pestaña, Andrés Mosquera, Daniel Bocanegra, Sebastián Navarro, Jan Lucumí y Luis Ramos serían las primeras salidas si se mira el tiempo de contrato que les queda a cada uno de los futbolistas.

EQUIPOS PENDIENTES BUSCAN A JUGADORES DEL AMÉRICA

Basado en el poco tiempo que le queda a cada uno de los jugadores, ya hay rumores de algunos futuros deportivos de estos futbolistas. En el caso de Luis Ramos, Universitario de Deportes lo quiere de vuelta en Perú y podría cerrarse a finales del 2025.

Además, Fortaleza dejó en claro que Sebastián Navarro es propiedad del cuadro bogotano y que la única manera de que siga en América es que los vallecaucanos paguen por él la opción de compra. En dado caso que no ejecuten la opción, regresará al único invicto actual de la Liga BetPlay 2025-II.

Todavía no hay certezas de que sean las primeras salidas, pero una de las grandes bajas será la de Daniel Bocanegra. El club no tendría planes de continuar con el zaguero y es uno de los jugadores más resistidos por la afición en los últimos meses, especialmente por errores enormes en los que ha quedado retratado.

Por su parte, se espera que uno de los dos arqueros, ya sea Graterol o Silva sea renovado para seguir compitiendo por el arco con Jorge Soto. Pues, son dos goleros los que serían baja en caso de no negociar sus vínculos y tendrían que ir al mercado a contratar a un guardameta.