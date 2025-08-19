América de Cali alista un último fichaje; Raimondi aprobó la llegada del jugador

América de Cali se alista para lo que será el partido de vuelta contra Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, duelo que se llevará a cabo este martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

El conjunto dirigido por Diego Gabriel Raimondi tiene la misión de remontar un 2-1 en contra frente al equipo que resultó semifinalista en el más reciente Mundial de Clubes, un reto complejo para el América de Cali, que estaría pensando en un último fichaje en este mercado de pases.

