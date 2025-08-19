Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 13:30
América de Cali alista un último fichaje; Raimondi aprobó la llegada del jugador
El conjunto escarlata podría tener otro refuerzo más para su zona ofensiva.
América de Cali se alista para lo que será el partido de vuelta contra Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, duelo que se llevará a cabo este martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora de Colombia).
El conjunto dirigido por Diego Gabriel Raimondi tiene la misión de remontar un 2-1 en contra frente al equipo que resultó semifinalista en el más reciente Mundial de Clubes, un reto complejo para el América de Cali, que estaría pensando en un último fichaje en este mercado de pases.
Experimentado delantero llegaría al América de Cali
Pese a que el mercado de fichajes en Colombia ya cerró, existe un periodo de tiempo en el que se reabre esta ventana de transferencias, que según reportes sería entre el 26 al 30 de agosto, donde los clubes solo pueden incorporar jugadores que se encuentren como agentes libres.
Se trata del delantero de 39 años, Adrián Ramos, ídolo de la institución escarlata que ha declarado que quiere volver y seguramente tener una revancha más tras la triste despedida que tuvo el año pasado, cuando América perdió la final de Copa BetPlay contra Atlético Nacional y se presentaron disturbios en las graderías del Estadio Pascual Guerrero que obligaron a terminar el partido minutos antes de los establecido.
El plan de Adrián Ramos en el América
Reportes indican que el exatacante de la Selección Colombia entrena con el América de Cali desde el pasado 15 de agosto y busca tener ritmo para poder estar listo cuando pueda ser fichado por el conjunto escarlata, jugador que había sido relacionado con el Independiente Medellín sin concretarse nada con ese club.
Se prevé que Adrián Ramos firmé un contrato con el América de Cali para jugar por este semestre del año, mientras que en el 2026 ya pensaría en iniciar su proyecto para convertirse en director técnico y en un futuro estar disponible para el banquillo escarlata.
