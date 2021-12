América de Cali anuncia los tres primeros jugadores que se van

Para 2022, el América de Cali espera conseguir los títulos planeados a nivel deportivo, por eso el equipo rojo intentará hacer algunos cambios en su plantilla de futbolistas y tomó la decisión de darle salida a algunos jugadores que no serán tenidos más en cuenta por el cuerpo técnico.

El club confirmó la no continuidad de Héctor Quiñones, Joao Rodríguez y Jeison Lucumí, quienes no rindieron lo que se esperaba en el onceno, pese a que el profesor Juan Carlos Osorio los intentó alinear en las mejores posiciones posibles y fueron utilizados.

La escuadra 'Escarlata' seguirá dando a conocer más noticias al respecto sobre el futuro de los futbolistas que podrían salir del club. Asimismo, analizará los nombres que podrían llegar a fortalecer cada ubicación que el técnico requiera.

La dirigencia del América de Cali planea darle la confianza y el visto bueno a Juan Carlos Osorio para seguir con el proyecto deportivo y poder lograr cada uno de los objetivos el próximo año.

En este 2021, los rojos del Valle del Cauca no lograron ganar ningún título propuesto. Con el entrenador Juan Cruz Real no se pudo pelear por la liga nuevamente, en la Libertadores los resultados no fueron positivos al quedar fuera en fase de grupos y en el segundo semestre se tuvo un equipo irregular con más detalles negativos que positivos.