"Las críticas contra América no son objetivas": Lucas salió a cobrar tras triunfo ante Millonarios

América de Cali se impuso ante Millonarios en el partido aplazado por la fecha 16 de la Liga Betplay. El conjunto escarlata venció a los embajadores por 1-0 y llegó al segundo lugar de la tabla de posiciones con 37 unidades.

El encuentro tuvo un nivel bastante alto, pesé a que ambos equipos mostraron bajas importantes en sus nóminas titulares. Tras el partido, el conjunto caleño salió bastante cómodo y mantiene un invicto de más de 12 jornadas sin conocer la derrota.

Luego de finalizar el encuentro, Lucas González, entrenador de los diablos rojos, habló sobre las sensaciones del partido. El DT del conjunto americano habló sobre lo que fue el compromiso y lo que ha sido la campaña de sus dirigidos tras superar la barrera de los 35 puntos.

Sobre el nivel de juego y la influencia de Edwin Cardona

“La verdad es que amo mi profesión, creo que solamente la cambiaría por la profesión de Edwin Cardona, pero no soy lo suficientemente bueno para hacer lo que él hace. Aprendí cosas para hacer bien mi profesión y es relativo porque a veces otros la hacen mejor, pero sí la disfruto enormemente. He aprendido que, aun cuando la pasamos mal, que fue verdaderamente mal al inicio, a tomarme las cosas con humor”.

Las críticas del juego del equipo y los problemas en defensa

“Cuando dicen que América defiende mal, lo tomo con humor. Sigo escuchando críticas y a veces me llaman la atención porque no parecen objetivas muchas veces. Cuando miras objetivamente, América defendió mal en dos juegos, donde nos hacen siete goles en dos partidos. Cinco de esos siete fueron penaltis, tres penaltis fueron en un partido, algo que no puede pasar. Pero gracias a que eso pasó, América aprendió a defender bien. Por eso me lo tomo con humor, cuando dicen eso de que defendemos mal solo por esos partidos puntuales”.

Su relación con Alberto Gamero y la admiración hacia él

“Nos conocimos en cursos que hacíamos, sino es el mejor técnico, es de lo mejor que tiene Colombia. Este año es el mejor porque es el actual campeón, su equipo dominó el semestre pasado. Pero yo preparo mis partidos, sé que él tiene variantes interesantes”.

La importancia de los puntos alcanzados

“Queríamos superar la barrera de los 35 puntos en el partido pasado. Desafortunadamente, no pudimos ganarlo y lo superamos hoy contra un equipo que es el actual campeón y que justo le ganó a América los tres partidos del semestre pasado, tiene un sabor especial. La primera parte es de lo mejor del semestre. Son los campeones porque tienen buenos jugadores y un excelente entrenador. Él mete la mano en la media parte y cambia y es normal que el partido también, porque el dominio del primer tiempo es muy amplio. Estoy contento”.

Tras el partido que completó el calendario de las 19 fechas de la Liga Betplay, solo resta la definición de los clasificados. La última jornada se disputará a inicios de la siguiente semana. América será local ante Bucsramanga y Millonarios se medirá ante Equidad.