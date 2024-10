Polilla tomó decisión clave en América tras clasificación a cuadrangulares

América sumó un triunfo clave en la Liga Betplay ante Millonarios. Los rojos ganaron el clásico 2-1 en el partido atrasado de la fecha 5 y llegaron a 29 puntos en doses partidos disputados. Tras el triunfo, los diablos rojos son líderes de la Liga Betplay y se convirtieron en el primer lugar en clasificar a las finales del torneo.

Sensaciones del partido

"Aquí siempre lo hemos hablado, el tratar de implementar que el equipo tenga una identidad, que se juegue de la misma manera, teniendo en cuenta que los partidos se juegan diferente. El equipo siempre tiene la misma intención, la misma actitud de ir a buscar el partido, de presionar alto, de atacar en campo rival”.

Errores ante Millonarios

“Nosotros tenemos siempre intención de salir jugando, de que el equipo sea prolijo y el arquero es parte del equipo en esa jugada puntual. Yo no responsabilizaría al arquero, creo que es una jugada para atrás, le queda complicada y le pica para mal. Por suerte, la pelota se va por al lado del palo y no fue gol. Pero no creo que haya sido por exceso de confianza”.

“En la jugada del gol, teníamos que haber rechazado, haciendo la jugada más simple y se la dejamos en los pies a un goleador como Leonardo Casto, que convirtió. Siempre tenemos para corregir. Lo vamos a hacer en el poco tiempo que hay para trabajar, pero lo hablamos mucho. Este grupo verdad que le gusta mejorar y que tiene claro lo que quiere”.

Qué puede mejorar el equipo

“Siempre hay mucho por corregir. Lo primero que hacemos es tener autocrítica, más allá de que los resultados sean positivos. Contra Millonarios cometimos errores, pero al final fuimos justos vencedores”.

Rotación en las próximas fechas

"El ir bien en Liga nos va a permitir, que en los momentos en que se ajuste mucho el calendario, podamos manejar diferentes opciones. Todo el equipo está trabajando muy bien, ya ha existido momentos en los que hemos tenido que ‘echar mano’ de los que no han jugado y lo han hecho muy bien”.