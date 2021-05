América de Cali: el lateral izquierdo que está en carpeta y el equipo donde juega

América se quedó sin el cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que se tendrá que conformar con disputar la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El equipo vallecaucano ha sido noticia, ya que en los últimos días se han hablado de los nombres que podrían llegar y salir de la institución caleña.

Aunque Juan Carlos Osorio suena con fuerza para llegar al banquillo técnico ‘escarlata’ (y todo indica que será así), el dueño de América, Tulio Gómez, ha dicho que también habrá algunos nombres para reforzar la plantilla.

Le puede interesar: Barcelona: cinco candidatos para reemplazar a Koeman

Por tal razón, uno de las opciones que está en carpeta es el de Álvaro Angulo, quien habría sido pedido por Osorio para reforzar la banda izquierda de la escuadra americana. El nacido en Tumaco milita actualmente con Águilas Doradas y ya ha hecho parte de los microciclos del entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, quien busca potenciar sus habilidades para que ocupe a futuro esa zona en el combinado cafetero. Hay que señalar que Angulo disputó en el presente semestre con Águilas un total de ocho encuentros, donde marcó en una ocasión y jugó un total de 675 minutos.

Por otra parte, en los últimos días Tulio Gómez indicó que “Juan Carlos Osorio me dio una lista de jugadores. No son los que están rodando en las redes. Me pidió unos jóvenes, talentosos. Él tiene una característica: solo busca jugadores colombianos y uno de ellos está en el exterior”.

Vea también: No podemos jugar de locales y no hay Liga.. ¿Jugar bien y ganar en Copas es posible?

Asimismo, salieron a relucir en las redes sociales los nombres que no continuarían en el siguiente semestre en América, debido a su bajo rendimiento. Ellos serían Díber Cambindo, Jerson Malagón, Joao Rodríguez, Aldair Rodríguez y Nicolás Giraldo.

Por el momento habrá que esperar qué decisión toman los directivos de América de Cali, quienes podrían estar anunciando a Osorio en los próximos días para empezar a estructurar lo que será el segundo semestre del 2021.