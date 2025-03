América de Cali en crisis: hace fuerte llamado de atención a los hinchas

América de Cali "inició con el pie derecho" la temporada deportiva 2025, hasta el momento es uno de los mejores equipos en la Liga BetPlay, ubicándose en lo más alto de la tabla de posiciones, y también obtuvo su cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer a Junior de Barranquilla.

Sin embargo, estos buenos resultados parecen no convencer del todos a los hinchas, quienes no han demostrado realmente su apoyo en el transcurso de los compromisos que han disputado en el certamen local y todo a punta a que se repetirá esta situación en la Copa Sudamericana, ya que se lanzaron a la venta los abonos para los partidos y las ventas no han sido las esperadas, por lo que la institución volvió a hacerle un llamado a los fanáticos para que apoyen al equipo.

América de Cali ha vendido solo 1.500 abonos para la Copa Sudamericana

Por medio de lasa redes sociales del cuadro 'escarlata' se dio a conocer la escasa cifra de abonos que se han vendido hasta el momento para asistir al Pascual Guerrero y ver los tres compromisos correspondientes frente a Corinthians, Huracán y Racing Club.

Tan solo 1.500 hinchas de la 'mechita' han adquirido su abono para asistir al escenario deportivo y apoyar al equipo durante su regreso a la Copa Sudamericana, por lo que decidieron compartir un emotivo video en donde le aseguran a los fanáticos que lucharán hasta el último momento por conquistar un nuevo trofeo internacional y que el Pascual se convertirá en su "fortín", pero para ello necesitan contar con su apoyo.