América de Cali: las cuentas que hace para soñar con la clasificación

América de Cali perdió en la noche del sábado ante La Equidad por la fecha 18 de la Liga Betplay. El conjunto caleño no reaccionó ante los goles tempraneros del cuadro ‘asegurador’ y terminó dejando su clasificación en manos de otros equipo.

Para fortuna de Juan Carlos Osorio y la parcial ‘escarlata’, matemáticamente todavía hay esperanza de entrar a los cuadrangulares. Eso sí, tendrá que ganar todo lo que le queda, llegar a 29 puntos y en lo posible mejorar la diferencia de gol, que a día de hoy es de -1.

Los resultados de la jornada 18 se dieron a favor de América, por lo que en la fecha 19 América no solo tendrá la obligación de sumar de a tres, sino que también tendrá partidos aparte con el Águilas Doradas vs Envigado y el Bucaramanga vs Deportes Tolima.

Y es que Envigado, que ocupa la octava casilla, tiene 26 unidades, los mismos de Atlético Bucaramanga. En la próxima fecha enfrentarán a Águilas Doradas (visitante) y Tolima, respectivamente.

Para los intereses del rojo vallecaucano, ninguno de los dos debe ganar, ya que la clasificación se pondría cuesta arriba, definitivamente.

Por supuesto, América, si empata o pierde, tendrá que decirle adiós a los cuadrangulares porque no le alcanzaría para alcanzar el número 'mágico' en las últimas dos fechas.

Los 'Diablos Rojos' también' tendrán que estar pendientes de Santa Fe, Jaguares y Medellín, esperando un traspiés de cualquiera de ellos.

El próximo partido de América será en el Pascual Guerrero ante el Deportivo Pasto. Este compromiso se jugará el sábado 13 de noviembre a partir de las 6:05 de la tarde.