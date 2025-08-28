América de Cali tiene fecha de salida para Diego Raimondi: "es inminente"

Se viven horas cruciales para lo que será el futuro del técnico Diego Gabriel Raimondi, el estratega argentino no gana con el América de Cali desde hace 6 partidos y la paciencia de los hinchas parece haberse colmado.

El entrenador de 47 años, quien llegó el pasado junio al banquillo escarlata en reemplazo de Jorge el ‘Polilla’ Da Silva, podría estar viviendo sus últimos días como director técnico del América de Cali, pues para un sector de la prensa la solución al flojo rendimiento del equipo es cambiar de entrenador.

