América de Cali tiene fecha de salida para Diego Raimondi: "es inminente"
El entrenador argentino ha despertado varias críticas en un gran sector de la hinchada americana.
Se viven horas cruciales para lo que será el futuro del técnico Diego Gabriel Raimondi, el estratega argentino no gana con el América de Cali desde hace 6 partidos y la paciencia de los hinchas parece haberse colmado.
El entrenador de 47 años, quien llegó el pasado junio al banquillo escarlata en reemplazo de Jorge el ‘Polilla’ Da Silva, podría estar viviendo sus últimos días como director técnico del América de Cali, pues para un sector de la prensa la solución al flojo rendimiento del equipo es cambiar de entrenador.
Raimondi ya tendría fecha de salida con el América de Cali
De acuerdo con información del portal ‘Zona Libre de Humo’, las directivas americanistas ya le habrían comunicado al entrenador argentino que los malos resultados de los últimos partidos habrían provocado una situación insostenible y que por ende su continuidad estaba al borde del precipicio.
Así las cosas, cuentan que el desenlace del partido de este domingo 31 de agosto frente al equipo de Alianza FC en Valledupar, resulta clave en el futuro de Raimondi, pues de no lograr el triunfo en condición de visitante por la fecha 9 de la Liga BetPlay, las directivas le agradecerían por su tiempo en el banquillo y romperían el vínculo contractual que firmaron hace poco más de un mes.
¿Cómo va América en la Liga BetPlay 2025-II?
El conjunto escarlata apenas ha ganado uno de seis partidos que ha disputado en esta competencia, sumando además dos empates y tres derrotas, un registro que lo ubica en la casilla 18 del torneo con solo 5 puntos, complicando así su ingreso a los próximos cuadrangulares.
Por otro lado, la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Fluminense dejó un sinsabor en el hincha americano, que, pese a saber que estaba enfrentando a uno de los mejores del continente y quien alcanzó las semifinales en el pasado Mundial de Clubes, el flojo rendimiento del club empezó a prender las alarmas.
