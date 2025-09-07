AMÉRICA DE CALI vs DEPORTIVO CALI EN VIVO 7 de septiembre: Hora y canal para ver Liga Betplay

América llega a la fecha 10 como último en la tabla de posiciones, una situación extraña para los americanos que después de haber sacado a Raimondi buscan enderezar el camino y soñar con la clasificación a los ocho mejores. Con Alex Escobar dirigiendo desde la línea los diablos rojos buscan hacerse con el clásico número 346 y tomar esto como punto de infexión. Con la reciente reincorporación del histórico Adrián Ramos América quiere doblegar al Cali y celebrar una nueva victoria para su gente. Si bien el presente no es muy bueno los clásicos se juegan a otro y la ‘mechita’ busca un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla.

Del otro lado está el Deportivo Cali, el equipo dirigido por Alberto Gamero que está 14 en la tabla de posiciones busca mejorar su rendimiento e imponerse ante su rival de patio en el que fue su estadio por muchos años, el Pascual Guerrero. Los caleños no vienen con un buen rendimiento en los últimos partidos, vienen de perder 3-1 con Medellín y de empatar sin goles contra Unión Magdalena.

El clásico de Cali que se ha jugado 345 veces deja como producto 126 victorias para el Cali, 108 para el América y 111 empates.