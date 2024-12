Polilla rescató el triunfo de América ante Junior y envió mensaje a Nacional

América sumó una victoria en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay ante Junior. Los rojos ganaron 1-0 en el partido atrasado de la fecha 6 de los cuadrangulares y llegaron a 7 puntos para despedirse de las semifinales. Tras el triunfo, los diablos rojos quedaron en la tercera casilla del Grupo B de la Liga Betplay, pero aseguraron su cupo a la Copa Sudamericana 2025.

Tras el 1-0, el técnico uruguayo apuntó que el rendimiento del equipo fue bueno y aunque no tenía chances de pelear la final, salió con actitud desde el inicio. El DT apuntó que los jugadores desarrollaron muchas de las situaciones que se trabajan entre semana y que lograron uno de sus objetivos.

Para el técnico, es clave que el equipo pueda mantener su rendimiento para la final de Copa ante Nacional. Tras el final de los cuadrangulares, los rojos tienen como objetivo asegurar un título que los escarlatas no han podido conseguir.

Desarrollo del partido e importancia de la victoria

“Cumplimos uno de los objetivos cuando hemos empezado con el grupo que era disputar un torneo internacional como lo marca la historia de América. Los muchachos mostraron una rebeldía que era necesaria y había que ganar para llegar motivados a la final.

Sentimiento por no haber llegado a la final

“Creo que un poquito más era muy factible llegar a la final, pero ahora no nos podemos lamentar, debemos seguir para adelante. El hecho de quedar fuera pegó muy duro para todos, lo notamos en la asistencia de la gente”

Rendimiento en Cuadrangulares

“Nosotros perdimos el tiquete a la final, tuvimos partidos donde el equipo jugó bien y no pudo ganar. En Barranquilla no merecíamos perder y con Once Caldas acá lo pudimos haber ganado. Ya está, tendremos que repasar cuando termine el año, que fue lo bueno, que fue lo malo, como siempre con mucha autocrítica y ahora enfocarnos en lo que viene”.

Final de Copa ante Nacional

"Ya terminada la liga para nosotros, ahora debemos enfocarnos en la final de la Copa ante Nacional. Ese es el objetivo de América y como manda la historia vamos a ir a pelear por ese título".

Se espera que el onceno escarlata vuelva a jugar en un par de días. América se medirán ante Atlético Nacional en el partido por la final de ida de la Copa Betplay, el próximo jueves 12 de diciembre.