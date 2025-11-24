América enciende la polémica: "Nos empatan con una jugada muy confusa"

“Nos empatan en una jugada muy confusa”

El entrenador interino valoró la forma en la que el América ajustó tras un mal primer tiempo:

“Un primer tiempo complejo, muy difícil. En el segundo competimos de la mejor manera, nos pusimos 1-0 funcionando mejor. Nos empatan en una jugada muy confusa”.

El gol del Junior, muy protestado por los jugadores y el cuerpo técnico, nació de una acción extraña en la que, según Escobar, nada salió como debía:

“El jugador de ellos patea mal y la pelota le rebota a Pestaña. Es una jugada muy desafortunada. Cuando nos falta ese cachito de suerte, no ligamos”.

A pesar del desgaste y de jugar largos minutos con dos menos, Escobar destacó la actitud del equipo:

“Con las dos expulsiones, el funcionamiento fue para destacar. Los tres puntos habrían sido muy importantes. El equipo trató de estar a la altura”.

Ajustes, decisiones fuertes y la polémica salida de Roa

Uno de los momentos que llamó la atención del partido fue la salida de Andrés Felipe Roa, sustituido antes de lo habitual en un duelo de tanta tensión.

Escobar explicó:

“Son decisiones que se toman. Como entrenador hay que corregir y Roa, a pesar de ser un excelente jugador, no estaba en un buen momento”.

El DT también reconoció que deberán actuar rápido por las sanciones:

“Vamos a tener que pensar cómo suplir las bajas por las expulsiones. Nos quedan tres días para decidir”.

“Perdimos puntos por dos desconcentraciones”

Escobar fue autocrítico con lo ocurrido más allá del arbitraje:

“Todos los días se trabaja en lo mental, físico y psicológico. Perdimos puntos por dos desconcentraciones. Era fundamental ganar”.

A pesar del resultado, el entrenador resaltó el apoyo de la hinchada:

“Agradecer a la gente que vino. Verlos, así sean pocos, es motivo de orgullo”.

Mateo Castillo: “No se puede hablar mucho porque lo multan a uno”

El volante Mateo Castillo también se refirió al gol del empate, dejando entrever su inconformidad, aunque con cautela:

“Una jugada bastante extraña y confusa nos daña todo el trabajo que veníamos haciendo. Pero no se puede hablar mucho porque lo multan a uno”.

Castillo, además, hizo autocrítica sobre su aporte ofensivo:

“Chará atacó poco, estuvo más pendiente de marcarnos. Soy culpable porque no supe cómo encararlo y llegar al fondo. Necesito trabajar porque el equipo me necesita”.