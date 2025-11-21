América envió mensaje directo en cuadrangulares: “No somos la Cenicienta”

Este jueves 20 de noviembre se jugó el último partido del Grupo A con la presencia de Atlético Nacional y el América de Cali. Jugando con la presión por la victoria de Junior que abrió la zona, los verdolagas se quedaron con un triunfo por la mínima diferencia.

Fue un juego parejo de oportunidades de ambos equipos, pero Atlético Nacional fue el que se llevó la victoria con un único gol de Matheus Uribe a falta de poco más de quince minutos para que terminara el juego. A diferencia de la serie de la Copa BetPlay en el que los antioqueños arrollaron a los escarlatas, todo se definió por un tanto.

Después del partido, el asistente técnico de David González en el América, Alex Escobar estuvo presente en la rueda de prensa en donde afirmó que el club vallecaucano está en la pelea por clasificar a la final. El cuadrangular apenas inició y hay cómo recomponer lo hecho en el debut.

ALEX ESCOBAR: “ES UN EQUIPO GRANDE. AMÉRICA NO ES LA CENICIENTA”

El ‘Pibe del barrio obrero’ puso la cara en la rueda de prensa afirmando que, “dentro de la estructura que se montó para este partido, creo que se hizo de la mejor manera, creo que el equipo en la parte táctica hizo un gran trabajo, pero nos faltó un poquito en las transiciones rápidas y definir mejor las situaciones, y porque estuvimos imprecisos de la mitad hacia arriba, donde tuvimos momentos en el que el equipo trató hacer esas transiciones, porque sabíamos que Nacional es un equipo que va mucho al ataque y deja espacios”.

Además, detalló las falencias que tuvieron, sobre todo en la definición que es algo que siempre le cuesta al América, “no tuvimos claridad en el sentido de la mitad hacia arriba. Creo que hay que destacar el trabajo que hizo el equipo, en lo estructural, compitió como tenía que hacerlo ante un gran rival como Nacional y esperar el partido de local”.

Sobre el respectivo grupo y la categoría del América de Cali, Alex Escobar sentenció que no deben ser vistos en un plano menor frente a Nacional, Junior y Medellín, “el partido pasado me dieron muy duro porque dije ‘mamita querida’, y es una jerga futbolística. Dije ‘grupo lindo’, América es un grande y peleó. No es ninguna Cenicienta. Vamos a pelear, luchar. El grupo está fuerte. Se mostró competitividad. Vamos con lo que tenemos, con el alma y tenemos dos partidos de local y, si ganamos esos dos... hay que aguantar a América”.

EL GRUPO Y LO QUE VIENE PARA EL AMÉRICA

Con la derrota, América está en el sótano de la tabla con el Deportivo Independiente Medellín sin unidades. Deberán recomponer el camino en las siguientes fechas para seguir en la pelea por sellar la clasificación a la final. La ventaja es que los escarlatas tienen todavía tres partidos en calidad de local y deben sacar los puntos.

Por esta razón, Alex Escobar afirmó que, “es un grupo muy apretado, complicado, donde de local hay que hacerse fuerte y de visitante hay que tratar de arañar todos los puntos que se pueda. Pretendíamos sacar un buen resultado, pero destaco el trabajo que hizo el equipo de competitividad, que fue muy importante para que el rival tuviera las dificultades que tuvo para ganar este juego”.

Finalmente, analizó lo que es este arranque de los cuadrangulares, “ganó Junior de local; Nacional lo hizo igual, con el mismo marcador. Los partidos están reñidos, parejos. Aunque América entró de último, es un equipo que en estas finales debe mostrar mística, fuego interno. Por momentos se mostró así. Esto está muy complicado, y hay un clásico de ellos acá y nosotros con Junior. Nos vamos a meter en la pelea”.