No han sido buenos los días para el América de Cali, ni para el director técnico, César Farías en esta presente Liga BetPlay 2024-I. En primera instancia, los resultados no han sido para nada buenos, pues el elenco escarlata está sumergido en la mitad de la tabla de clasificaciones con 9 unidades ocupando la casilla 13. En segunda instancia, Farías sufre por las lesiones dentro del plantel.

César Farías le ponen ultimátum en cada jornada por el mal rendimiento con los grandes nombres que tiene dentro del plantel. Pero, entre su equipo, también ve a varios jugadores en algodones y en la última rueda de prensa, el ex Águilas Doradas dio un parte, informando la incapacidad de los lesionados, afirmando que, en el caso de Andrés Mosquera Guardia, al exigirle más de la cuenta, lo perderá por las próximas jornadas.

Vea también: América le mete presión a Cesar Farías: revelan lista de candidatos para remplazarlo

América es ahora una enfermería y César Farías desveló que, “el partido pasado (ante Equidad), no contamos con John García por una virosis. Andrés Mosquera Guardia nos jugó con un problema en su tendón de Aquiles. Lo exigimos por las necesidades y su disposición. Eso nos llevó a que lo perdamos para las siguientes dos jornadas y tal vez la tercera”.

En el mercado de fichajes, América se reforzó con Nilson Castrillón, pero el ex Deportes Tolima no ha contado con la regularidad deseada. Sobre el lateral, mencionó, “no ha podido estar apto desde que llegamos. Edwin Velasco lo cambiamos porque tenía mucho tiempo sin 90 minutos. Él salió contracturado en el segundo partido de local y a partir de ahí, no tener a Castrillón, o nos ha permitido dosificar a Esneyder Mena, que se ha exigido al máximo. Ha tenido que estar en todos los partidos”.

Le puede interesar: América pone a Farías en la cuerda floja: dura decisión tras el empate ante Jaguares

Posteriormente, tocó el tema de Rodrigo Holgado que no entró en convocatoria para el último encuentro ante Jaguares, “Rodrigo Holgado está contracturado, Barrios entró y en la segunda jugada se desgarró”. Así las cosas, demuestra que línea por línea, el club está entre algodones para las próximas jornadas.