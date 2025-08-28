América ficharía a un ex Deportivo Cali y Selección Colombia
Este viernes 29 de agosto cierra la ventana para inscribir futbolistas libres en el fútbol colombiano.
América de Cali no pasa un buen momento deportivo, pues viene de ser eliminado en Copa Sudamericana, está decimoctavo en la Liga Betplay y perdió el partido de ida de los octavos de final de Copa. Así, toma fuerza la posible salida de Gabriel Raimondi de la dirección técnica.
A la par, se ha convertido en una necesidad sumar nuevos futbolistas aprovechando la ventana que se abrió para inscribir jugadores libres, y tal parece que América será uno de los que más la aproveche, pues sumaría dos jugadores en este lapso, entre ellos, un canterano de Deportivo Cali.
Andrés Felipe Roa, ex jugador del Cali, llegaría a América
Varios comunicadores informaron que Andrés Felipe Roa sería nuevo jugador de América de Cali, pues el futbolista se encuentra sin equipo, y los Diablos Rojos le han acercado una oferta bastante llamativa, por lo que el mediocampista ya viaja a suelo vallecaucano.
El propóstio de que Roa llegue a Cali es para acordar los últimos detalles para su vinculación al América, y posteriormente firmar el contrato, pues se el debe dar celeridad a su fichaje en vista de que el plazo para inscribir jugadores libres cierra este viernes 29 de agosto.
Sin duda se trataría de un 'golpe bajo' para los hinchas de Deportivo Cali, debido a que Andrés Felipe Roa pasó por ese equipo, siendo una de las figuras de aquel plantel que se consagró campeón de la primera división en el 2015-I.
La trayectoria de Andrés Felipe Roa
Luego de debutar en el extinto Uniautónoma, pasó por Unión Magdalena, Deportivo Cali, Huracán, Independiente de Avellaneda, Argentinos Juniors, Al Batin (Arabia Saudita) y Panetolikos (Grecia). Además, Andrés Felipe Roa hizo parte de la convocatoria de Selección Colombia para las Olimpiadas de Río 2016 y la Copa América de Estados Unidos en ese mismo año.
Respecto a su palmarés, Andrés Felipe Roa suma un título de segunda división con Uniautónoma y ya mencionado con Deportivo Cali en el primer semestre de 2015. Por ende, el futbolista era recordado con cariño por los Azucareros.
Ahora, se aguarda por la oficialización de Roa en América, club al que llegaría libre, pero procedente de Grecia, pues Panetolikos se desempeñaba en al primera división de ese país.