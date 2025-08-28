América ficharía a un ex Deportivo Cali y Selección Colombia

América de Cali no pasa un buen momento deportivo, pues viene de ser eliminado en Copa Sudamericana, está decimoctavo en la Liga Betplay y perdió el partido de ida de los octavos de final de Copa. Así, toma fuerza la posible salida de Gabriel Raimondi de la dirección técnica.

A la par, se ha convertido en una necesidad sumar nuevos futbolistas aprovechando la ventana que se abrió para inscribir jugadores libres, y tal parece que América será uno de los que más la aproveche, pues sumaría dos jugadores en este lapso, entre ellos, un canterano de Deportivo Cali.

Andrés Felipe Roa, ex jugador del Cali, llegaría a América

Varios comunicadores informaron que Andrés Felipe Roa sería nuevo jugador de América de Cali, pues el futbolista se encuentra sin equipo, y los Diablos Rojos le han acercado una oferta bastante llamativa, por lo que el mediocampista ya viaja a suelo vallecaucano.

El propóstio de que Roa llegue a Cali es para acordar los últimos detalles para su vinculación al América, y posteriormente firmar el contrato, pues se el debe dar celeridad a su fichaje en vista de que el plazo para inscribir jugadores libres cierra este viernes 29 de agosto.