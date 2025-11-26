América ficharía dos jugadores TOP de la Liga BetPlay

Harold Santiago Mosquera: El deseo conocido del América

Ya hace varias semanas se viene hablando que el destino del extremo de Santa Fe será el América de Cali, han habido más rumores, más acercamientos y más ofertas, pero todo parece indicar que el jugador que salió de Millonarios jugará el próximo semestre en el Pascual Guerrero.

Mosquera encajaría como anillo al dedo en el conjunto escarlata que desde la salida de Duván Vergara no volvió a encontrar un conector, un jugador creativo que sea el que ponga las ideas y cree peligro en el área rival y precisamente esas son las mejores cualidades de Harold Santiago, un extremo al que le gusta tirarse al centro y que genera mucho peligro.

Aldair Quintana: El otro objetivo americano

El otro nombre que empezó a sonar relacionado con el América es el de Aldair Quintana, el arquero de Bucaramanga lleva ya varias temporadas sonando para los mejores equipos de la liga, Millonarios, América, Nacional e incluso el Cali han seguido de cerca la evolución del guardameta que desde la temporada del título del equipo leopardo ha sido uno de los mejores en el FPC.

Si bien todavía son rumores, cuesta creer que América busque como prioridad un arquero, sobre todo teniendo en cuenta que dos de los tres que tienen son internacionales, aunque la incorporación de un jugador del nivel de Quintana sería muy importante para cualquier equipo de Colombia.