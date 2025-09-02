Actualizado:
América frena contratación del nuevo técnico: insólita razón cambia los planes
El equipo rojo de la ciudad de Cali busca el reemplazo de Diego Raimondi.
Son días cruciales los que vive el América de Cali, pues el equipo escarlata dio por terminado el contrato del técnico Diego Raimondi y ahora queda en la tarea de encontrar un nuevo entrenador, banquillo que mientras tanto será asumido de manera interina por Álex Escobar.
El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ vive momentos difíciles en este segundo semestre del año, pues de momento se ubica en la última posición de la presente Liga BetPlay con apenas cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.
América puso en ‘stand by’ la contratación de su nuevo entrenador
Según cuenta el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, el conjunto escarlata tenía muy adelantada la contratación del argentino Juan Cruz Real (campeón de liga con el club en 2020), sin embargo, el fuerte rechazo de un sector de la hinchada puso a pensar a las directivas en esa incorporación, por eso, aquella decisión quedó en ‘veremos’.
“Le organizaron una campaña inmoral en redes sociales, me mostraron todo lo que estaban haciendo, lo tratan como un delincuente (a Juan Cruz Real), le imponen al club cual entrenador quieren y cual no, esas decisiones las toman los dirigentes y no un grupo de gatos”, dijo Vélez.
“Inician conversaciones con David González”
Desde hace algunos días cuando empezaron los fuertes rumores acerca de la salida de Diego Raimondi, sonaron nombres para reemplazar al DT argentino, donde en las últimas horas salió a la luz dos entrenadores colombianos.
Uno de ellos fue el estratega antioqueño David González, quien recientemente salió de Millonarios por una crisis de resultados, pero que ahora habría iniciado conversaciones con las directivas americanas, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra.
Por otro lado, Alexis García también sonó para llegar al banquillo escarlata, pero este fue descartado en las últimas horas, así lo dijo el periodista John Hernández, asegurando que han llegado cerca de 40 hojas de vida de entrenadores que buscan dirigir al América de Cali.
🚨 #América entabla negociaciones con David González (43) y avanzan en el proceso. Empieza a tomar fuerza su nombre y los números conversados gustan en la dirigencia ‘escarlata’ 🔴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 2, 2025
👀 Es uno de los nombres que más tomó fuerza en el transcurso del día pic.twitter.com/vHonVln6D8
