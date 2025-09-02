América frena contratación del nuevo técnico: insólita razón cambia los planes

Son días cruciales los que vive el América de Cali, pues el equipo escarlata dio por terminado el contrato del técnico Diego Raimondi y ahora queda en la tarea de encontrar un nuevo entrenador, banquillo que mientras tanto será asumido de manera interina por Álex Escobar.

El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ vive momentos difíciles en este segundo semestre del año, pues de momento se ubica en la última posición de la presente Liga BetPlay con apenas cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.

