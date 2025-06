América fue el "papá" de Junior en el primer semestre de 2025: dato lo confirma

¿Cuál será el futuro de César Farías en Junior?

Después de perder ante América en la fecha 5 de los cuadrangulares, el director técnico César Farías explicó que la decisión sobre su futuro lo definirá con los directivos.

"Junior no será el último club que dirija, ni del que me toque irme, si me toca irme me daré un abrazo con don Fuad Char y toda su familia, agradecido. Si me tengo que quedar trabajando y cumplir mi contrato lo voy a hacer, tengo la energía y madurez para hacerlo", afirmó.