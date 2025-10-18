América golpeó al Cali en Palmaseca y apunta a la clasificación

El clásico vallecaucano volvió fue para La Mecha. América de Cali derrotó 2-0 al Deportivo Cali este sábado 18 de octubre en Palmaseca, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II. Los dirigidos por David González mostraron solidez, jerarquía y eficacia en los momentos clave del encuentro.

Puede leer: ¿Fin del idilio entre Dayro Moreno y Once Caldas? Revelan 'pelea'

El primer gol llegó al minuto 27, cuando Cristian Barrios aprovechó un error defensivo del Cali y definió con categoría ante la salida del arquero para poner el 0-1. El tanto fue un golpe duro para los locales, que no lograron reaccionar con claridad en la primera parte.

En la segunda mitad, América mantuvo su intensidad y al minuto 62 amplió la ventaja con un gol de Josen Escobar, quien cerró una gran jugada colectiva. Con el 0-2, los escarlatas manejaron los tiempos del partido y controlaron los intentos del Cali por descontar.

El conjunto dirigido por Alberto Gamero no encontró los caminos para vulnerar la defensa visitante. A pesar de tener más posesión, careció de profundidad y terminó dejando escapar una oportunidad clave para acercarse al grupo de los ocho.