Sáb, 18/10/2025 - 22:41
América golpeó al Cali en Palmaseca y apunta a la clasificación
Tras el clásico vallecaucano, los dos equipos quedaron con 20 puntos y parcialmente fuera de los ocho.
El clásico vallecaucano volvió fue para La Mecha. América de Cali derrotó 2-0 al Deportivo Cali este sábado 18 de octubre en Palmaseca, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II. Los dirigidos por David González mostraron solidez, jerarquía y eficacia en los momentos clave del encuentro.
El primer gol llegó al minuto 27, cuando Cristian Barrios aprovechó un error defensivo del Cali y definió con categoría ante la salida del arquero para poner el 0-1. El tanto fue un golpe duro para los locales, que no lograron reaccionar con claridad en la primera parte.
En la segunda mitad, América mantuvo su intensidad y al minuto 62 amplió la ventaja con un gol de Josen Escobar, quien cerró una gran jugada colectiva. Con el 0-2, los escarlatas manejaron los tiempos del partido y controlaron los intentos del Cali por descontar.
El conjunto dirigido por Alberto Gamero no encontró los caminos para vulnerar la defensa visitante. A pesar de tener más posesión, careció de profundidad y terminó dejando escapar una oportunidad clave para acercarse al grupo de los ocho.
Con esta victoria, América llegó a 20 puntos y una diferencia de gol de -1, ubicándose en la décima posición de la tabla, a solo un paso de la zona de clasificación. Por su parte, el Deportivo Cali se quedó con 20 unidades y diferencia de gol de -3, cayendo al puesto 12.
El resultado renueva las esperanzas de los Diablos Rojos, que venía de una racha irregular pero mostró una cara distinta en uno de los partidos más importantes del semestre. La hinchada americana celebró un triunfo clave tanto en lo anímico como en lo deportivo.
Historial de América vs Cali
Con esta victoria, América llegó a 100 triunfos en el clásico vallecaucano, Deportivo Cali tiene 111, y se han registrado 97 empates. En cuanto a goles, el Verdiblanco suma 389 y el Diablo tiene 388.
Próximos partidos de América y Cali
En la próxima jornada, América recibirá a Junior de Barranquilla el sábado 25 de octubre a las 4:10 p. m. en el Pascual Guerrero, mientras que el Deportivo Cali visitará ese mismo día a Deportes Tolima a las 7:30 p. m., en busca de recomponer el camino.
