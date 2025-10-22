América jugará en Bogotá: confirmaron fecha, hora y rival

El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, se jugaría finalmente en la ciudad de Bogotá. La información indica que el compromiso se disputará el martes 28 de octubre a las 8:20 p.m. en el estadio El Campín, aunque aún falta la confirmación oficial por parte de la Dimayor.

El cambio de sede se daría debido a que el estadio La Independencia de Tunja no estaría disponible en esas fechas. Por esa razón, Boyacá Chicó, en condición de local, habría solicitado la autorización para trasladar su partido a la capital del país.

Vea también: América jugará copa internacional junto a Barcelona y Atlético de Madrid