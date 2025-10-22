Actualizado:
América jugará en Bogotá: confirmaron fecha, hora y rival
Se confirmó cuál será el partido que tendrá que jugar América de Cali en Bogotá.
El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, se jugaría finalmente en la ciudad de Bogotá. La información indica que el compromiso se disputará el martes 28 de octubre a las 8:20 p.m. en el estadio El Campín, aunque aún falta la confirmación oficial por parte de la Dimayor.
El cambio de sede se daría debido a que el estadio La Independencia de Tunja no estaría disponible en esas fechas. Por esa razón, Boyacá Chicó, en condición de local, habría solicitado la autorización para trasladar su partido a la capital del país.
El encuentro entre Boyacá Chicó y América corresponde a una jornada clave en el cierre del todos contra todos del campeonato colombiano. Ambos equipos afrontan las últimas fechas con objetivos distintos: mientras uno busca asegurar su permanencia en la máxima categoría, el otro aspira a consolidar su clasificación entre los ocho primeros.
Por ahora, se espera el pronunciamiento oficial de la Dimayor para confirmar la modificación de sede y horario. La entidad deberá ratificar si el partido se mantiene en la capital o si surge una alternativa distinta antes de la fecha programada.
