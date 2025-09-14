Actualizado:
¿América jugará en Bogotá por el resto de la Liga BetPlay? Hay versión oficial
El equipo escarlata ha sufrido una gran ausencia de público en el Estadio Pascual Guerrero.
El debut oficial de David González como director técnico del América de Cali terminó en una nueva derrota para el conjunto escarlata, esta vez fue por 1-0 en Bogotá frente a Fortaleza, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo.
El partido estuvo marcado por un acompañamiento masivo del hincha americano en el recinto deportivo, un ambiente muy diferente a lo visto en las últimas fechas en el Estadio Pascual Guerrero, donde algunas barras del club han decidido ausentarse hasta que haya un cambio de directivos en la institución.
Tulio Gómez se refirió al traslado del América a Bogotá
El máximo accionista del América aprovechó sus redes sociales para desmentir de manera tajante la idea que circuló con fuerza acerca de un posible traslado del club a la ciudad de Bogotá ante la crisis taquillera que viven el club en el Estadio Pascual Guerrero.
Tulio Gómez advirtió que el América es y siempre será de la ciudad de Cali, dejando claro que un traslado a Bogotá es algo descabellado, acabando con los rumores de unas declaraciones que habría ofrecido a los medios de comunicación.
Acostumbro muy poco salir a desmentir noticias FALSAS,— Tulio A Gómez (@tulioagomez) September 14, 2025
En este caso debo aclarar que América de Cali es de Cali y de aquí nunca se irá!! pic.twitter.com/crFvVI6YGn
El dirigente ya se había referido a la postura de la hinchada
Desde el pasado clásico vallecaucano disputado el pasado domingo 7 de septiembre, cuando se presentaron protestas por parte de un sector de las barras del América de Cali, acordaron ausentarse del Pascual Guerrero hasta que no vean cambios administrativos en la institución por lo que califican una mala gestión, situación que provocaría un golpe económico para el club por la baja venta de boletería, sin embargo, Tulio Gómez criticó que los verdaderos hinchas son los que siempre acompañan.
“Algunos barristas de ‘BRS’ nos abandonaron en la mala, pero los verdaderos hinchas de carne y hueso nos apoyan, otros no fueron este domingo por temor a algún vándalo, vendrán tiempos mejores y estamos trabajando para que así sea; Gracias por su apoyo”, dijo Gómez en su cuenta de X.
