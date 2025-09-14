¿América jugará en Bogotá por el resto de la Liga BetPlay? Hay versión oficial

El debut oficial de David González como director técnico del América de Cali terminó en una nueva derrota para el conjunto escarlata, esta vez fue por 1-0 en Bogotá frente a Fortaleza, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo.

El partido estuvo marcado por un acompañamiento masivo del hincha americano en el recinto deportivo, un ambiente muy diferente a lo visto en las últimas fechas en el Estadio Pascual Guerrero, donde algunas barras del club han decidido ausentarse hasta que haya un cambio de directivos en la institución.

