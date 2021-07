América, Junior, Santa Fe y las notorias bajas para la Liga Betplay

El fútbol colombiano regresó y la Liga Betplay dio inicio con el compromiso que disputaron Independiente Medellín y Águilas Doradas donde además volvieron los hinchas al estadio Atanasio Girardot, luego de un año y tres meses sin poder presenciar a su equipo desde las gradas.

Tras el campeonato obtenido por el Deportes Tolima ante Millonarios, los clubes del FPC se han venido preparando para quitarle el reinado al cuadro ‘pijao’ por lo cual trataron de reforzarse de la mejor manera, sufriendo eso sí, ciertas bajas para el segundo semestre.

No hay duda, los equipos que más han sentido las salidas han sido Junior y América de Cali, pues perdieron referentes para afrontar el campeonato.

América de Cali

Con la llegada de Juan Carlos Osorio al banquillo técnico, se esperaba que el risaraldense potenciara la nómina con la que Juan Cruz Real y Alexandre Guimaraes consiguieron sus títulos. Sin embargo, los referentes del mediocampo Duván Vergara, Yesus Cabrera y Rafael Carrascal decidieron partir a buscar nuevos aires.

En el caso de Vergara, el nacido en Montería empacó sus maletas para un nuevo desafío en tierras mexicanas, pues jugará en el Monterrey y espera rendir de la misma manera como lo hizo con la casaca del conjunto ‘escarlata’.

El mediocampista Yesus Cabrera salió del América y hasta la fecha no tiene un club confirmado. Se ha dicho que Medellín, Junior y un club de Turquía están tras sus pasos, pero por el momento han sido rumores, ya que ninguno de los clubes ha informado nada oficial. Hay que decir que el tiempo corre y el mercado de fichajes se cerraría en unas cuantas semanas.

Y por último Rafael Carrascal dejó asombrados a los directivos y cuerpo técnico de Cerro Porteño. El volante decidió ponerle punto final a su vínculo con América y se dio una oportunidad para jugar por primera vez en el exterior donde ya debutó con una derrota.

Junior de Barranquilla

El equipo ‘tiburón’ sintió las bajas de su goleador Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez. Ambos jugadores eran esenciales para el profesor Luis Amaranto Perea, pero en el caso de Borja debió volver a Palmeiras, club dueño de sus derechos deportivos, ya que no se llegó a un acuerdo entre el cuadro brasileño y colombiano para quedarse con el pase del goleador de Tierralta.

Mientras tanto, Teófilo Gutiérrez quedó como agente libre. El nacido en La Chinita tampoco llegó a un acuerdo con los directivos, por lo que tendrá que buscar un club donde jugar en este semestre. Las ofertas no le faltan, pues ha sido acercado a Nacional, Junior e incluso en el exterior.

Independiente Santa Fe

El equipo de Harold Rivera tuvo un flojo primer semestre. El cuadro ‘cardenal’ quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los ‘Playoffs’ de la liga colombiana; razón por la cual, algunos nombres tuvieron que salir del conjunto o no renovar el contrato: Luis Manuel Seijas, Daniel Giraldo, Carlos Arboleda, Jeisson Palacios y Sherman Cárdenas son los futbolistas que no vestirán la camiseta del ‘León’ capitalino. No obstante, a este listado se podría sumar el de Andrés Pérez.

Asimismo, Medellín, Nacional, Millonarios han sufrido sus salidas. En el caso del DIM, Matías Mier y James Sánchez fueron los referentes que abandonaron el cuadro 'poderoso'. En Millonarios se especulaba desde hace un par de meses la baja de Fredy Guarín, pero hasta hace pocos días el propio jugador y el cuadro bogotano confirmaron la noticia. En el club paisa, Vladimir Hernández (Medellín), Déinner Quiñones (América) y Yerson Mosquera (Wolverhampton) fueron sus principales salidas.