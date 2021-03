América: la realidad de Adrián Ramos y Duván Vergara antes del clásico contra Cali

Luego de varias semanas adversas en materia de resultados y con las dudas sobre el fututo de Juan Cruz Real, América de Cali levantó cabeza en la Liga Betplay venciendo consecutivamente a Patriotas y Pereira, aunque todavía no entra al grupo de los 8 mejores.



Ahora el cuadro escarlata tiene uno de los partidos más importantes del semestre. Este jueves visita al Deportivo Cali en una nueva edición del clásico con el agravante de necesitar con urgencia el triunfo para pelear la clasificación y teniendo a su rival como líder e invicto del certamen nacional.



En el esquema futbolístico de América han sido muy notorias las ausencias de Duván Vergara y Adrián Ramos, dos grandísimas figuras ofensivas del escarlata y líderes del equipo. ambos padecen lesiones musculares hace más de tres semanas y Juan Cruz Real espera tenerlos para el clásico de este jueves.



La lesión de Vergara en el aductor ha evolucionado y ya hace algunos trabajos de campo; casi similar al de Adrián Ramos aunque su lesión de rodilla parecía más complicada. Los dos jugadores estarían aptos para ser convocados este jueves para visitar ante el Deportivo Cali, pero no es factible que sean titulares, en especial Adrián.



En América no han arriesgado más de la cuenta con Vergara porque es una de las joyas de exportación el club y con Ramos por su edad. No obstante, frente a la urgencia de conseguir el resultado, acudirían a estos futbolistas al menos en el banquillo.



Después del clásico, américa descansará 8 días antes de enfrentar a Once Caldas por la fecha 13 de la Liga Betplay el sábado 20 de marzo.