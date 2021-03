Los malos resultados de América han hecho que el nombre del estratega argentino Juan Cruz Real continúe en veremos, luego de conseguir su cuarto empate de manera consecutiva, esta vez ante el Pasto, por lo cual, los seguidores rojos están comenzando a impacientarse.

Según trascendió, ya hay nombres que suenan con fuerza en las toldas americanas, uno de ellos es un viejo conocido de los ‘escarlatas’, debido a que quedó campeón como jugador en 1992: se trata de Leonel Álvarez.

El nombre del estratega que podría reemplazar a Juan Cruz Real es el del entrenador paisa. El de Remedios, en estos momentos, se encuentra sin equipo, por lo que sería más factible la llegada al banquillo de los ‘Diablos Rojos’.

Según lo publicado por el periodista Jaime Dinas, "así me desmienta América de Cali y Leonel lo niegue, (las partes) han dialogado tres veces con Leonel de Jesús Álvarez Zuleta, ofreciéndole la dirección técnica, pues el plantel NO le cree al inepto, incapaz e incompetente de Juan Cruz Real. Reitero, así me desmienta el Papa, buscan salida del actual DT".

Hay que recordar que de los 24 puntos que se han disputado en las diez fechas de la Liga Betplay, el bicampeón colombiano solamente ha obtenido nueve unidades producto de una victoria, seis empates y una derrota que lo dejan ubicado en la casilla 13 de la liga colombiana.