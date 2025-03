América le baja caña al liderato: "No estamos conformes, no ganamos nada"

En la última semana del mes de marzo después de las Eliminatorias Sudamericanas, se utilizó ese espacio del calendario para que se jueguen los partidos aplazados y adelantados de las siguientes fechas. Antes de la jornada 11, América de Cali recibió en su casa al Boyacá Chicó.

Con estadio lleno pese a una sanción de tribuna que tiene el Pascual Guerrero todavía, Juan Fernando Quintero se lució después de no figurar en la Selección Colombia. Anotó un gol y lideró todas las acciones de riesgo, apareciendo en el segundo tanto iniciando la jugada.

Vea también: [Video] Quintero le responde a Lorenzo: golazo con América ante Chicó

La victoria holgada era importante para el América de Cali, pues, la próxima semana arrancará el sueño de la Copa Sudamericana para las aspiraciones de Jorge Da Silva, cuerpo técnico y sus dirigidos. En el primer encuentro del certamen, deberán enfrentar a Racing de Uruguay.

América goleó al Chicó dejándolo en una crisis mayor y como si fuera poco, tomó el liderato de la Liga BetPlay 2025-I superando a Medellín y a Atlético Nacional que pelean en la parte alta. Sin embargo, desde el cuerpo técnico no quedaron satisfechos con el monólogo escarlata, de acuerdo con el hijo del ‘Polilla’ Da Silva que está encargado de la dirección técnica tras la expulsión del entrenador.

“EL EQUIPO PUEDE DAR MÁS”

El asistente técnico, Rodrigo Da Silva no quedó contento con la victoria, pues destacó que, “encontramos los circuitos que queremos, pero creo que este equipo puede dar más y para eso seguimos trabajando. No estamos conformes, no quiere decir que nos vamos a quedar en esto, falta mucho torneo, no hemos alcanzado nada. Pero sí estamos en el camino que creemos correcto”.

América tendrá prioridades por la competencia internacional. ‘Polillita’ no se ve cómodo con el puntaje y liderato sabiendo la dificultad que viene ahora, “la planificación es sumar la mayor cantidad de puntos antes de la doble competencia. En la mente estaba alcanzar los 24 antes de la Sudamericana, nos faltan tres, después hay que seguir sumando. Van a empezar las rotaciones y estamos lejos de estar clasificados”.

Le puede interesar: América goleó a Chicó y es nuevo líder del FPC: Juanfer fue la figura

Tras la sanción, Jorge ‘Polilla’ Da Silva regresará a su puesto como director técnico. Por su parte, su hijo que tomó las riendas afirmó que no le sorprendió lo holgado y la superioridad escarlata, “conseguimos hacerle tres goles, creo que pudimos anotar más. Este equipo no se conforma. Se vio un equipo que salió a aplastar al rival en el buen sentido y marcar la diferencia”.

Rodrigo Da Silva tomó las riendas en estos tres partidos. Tuvo mucha acogida por parte de la afición y sentenció que, “aporté mi granito de arena, pero es lejos de ser mi equipo. Esto es América y lo hacemos todos”.