América le hace frente a la crisis: nuevo fichaje llegó desde Europa

La situación en América de Cali ya parece preocupante bajo las riendas de Diego Gabriel Raimondi. Tras la caída en los octavos de final de la Copa BetPlay frente al Atlético Bucaramanga, los escarlatas y el argentino suman ya siete partidos sin poder sumar de a tres y apenas han podido conseguir una unidad por el empate contra Atlético Nacional.

Durante el mercado de fichajes, América se armó con Jhon Murillo, extremo venezolano que no ha tenido el impacto deseado y Dylan Borrero. En ese sentido, con la apertura del libro de pases para jugadores libres, el elenco vallecaucano no dudó en utilizar esa oportunidad para contratar a dos futbolistas.

La consigna es clara para el América y para Gabriel Raimondi con la urgencia de salir de esta mala racha por la que están pasando. Salir del fondo de la tabla y sellar el paso a los cuartos de final en la Copa BetPlay sería ideal para calmar las aguas en estos momentos.

ANDRÉS FELIPE ROA, NUEVA CARA DE AMÉRICA DE CALI

En un mismo día, los dirigidos por Gabriel Raimondi dieron la sorpresa anunciando en sus redes sociales a Andrés Tello y a Andrés Felipe Roa. Tello tuvo una destacada carrera en Italia firmando con la Juventus donde no tuvo cabida, pero fue campeón de una Supercopa de Italia, y, años más tarde, estuvo en Benevento en donde jugó por varias temporadas. Alcanzó a sumar más de 200 partidos.

Por su parte, Andrés Felipe Roa, que fue anunciado después de Tello viene de varios años por fuera de la Liga BetPlay. El ex Deportivo Cali jugó en Huracán, Independiente y Argentinos Juniors en Argentina. También estuvo en el Al-Batin de Arabia Saudita y recientemente, estuvo vinculado al Panetolikos de Grecia.

Con experiencia europea, Andrés Felipe Roa se sumará como una de las nuevas caras del conjunto vallecaucano con la necesidad clara de salir de este mal momento por el que están pasando. Andrés sumó 29 partidos en Grecia y espera sacar de la crisis a su cuarto equipo de Colombia en su trayectoria.

LA PRESENTACIÓN DE ANDRÉS FELIPE ROA EN AMÉRICA DE CALI

Horas antes, América confirmó en sus redes sociales a Andrés Tello con pasado en la Juventus y que sumará su segunda experiencia en su país tras formarse en Envigado. De ahí saltó a Italia. Para Andrés Roa, el club escribió, “con su visión y calidad, Andrés Felipe Roa se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos”.

Dos volantes llegan con la necesidad de crear opciones para Rodrigo Holgado y para Luis Ramos en el frente de ataque. Andrés Tello puede hacer el ida y vuelta, mientras que el perfil de Andrés Roa es un jugador que tiene buena pegada y tiene un carácter más ofensivo.

Fichajes sobre la hora de un mercado de jugadores libres que está por acabar en próximos días. Con estos dos jugadores, América espera salir de posiciones incómodas tanto en la Liga como en la Copa. La apuesta es con volantes que actuaron en Europa y que suman una trayectoria ideal.