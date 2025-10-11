América le madruga al 2026: la prioridad en el mercado de fichajes

Después de un primer semestre ideal del América de Cali con la clasificación para los cuadrangulares semifinales cerrando la fase regular en las primeras posiciones, todo se vino abajo en el segundo torneo del año con la salida de Jorge ‘Polilla’ Da Silva, Juan Fernando Quintero y Duván Vergara.

Gabriel Raimondi no estuvo a la altura, duró pocas jornadas y ahora, pese a que han mejorado el nivel con David González y Alex Escobar en la dirección técnica, la clasificación ya se ve compleja. Tendrán que ganar los 18 puntos restantes para poder asegurar el paso a los cuadrangulares semifinales.

Con la dificultad que recae en la clasificación, queda la Copa BetPlay como el gran objetivo que le puede dar boleto a la Copa Sudamericana de 2026. En ese sentido y con esa posibilidad, el cuadro escarlata tendrá que reforzarse de la mejor manera para afrontar el primer semestre del siguiente año.

LAS PRIORIDADES DEL AMÉRICA DE CALI EN EL MERCADO DE FICHAJES

Dentro de la composición para el siguiente año, hay varias dudas en el América de Cali como es el caso del futuro de Daniel Bocanegra que ha quedado retratado en varios goles en contra del club vallecaucano. El penal ante Millonarios cuesta bastante y podría dejar a la institución a final de año.

Sumado al defensor central, también hay dudas en el sector ofensivo con la sanción de un año de Rodrigo Holgado y Luis Ramos que ha estado sondeado por Universitario de Deportes de Perú. En ese sentido, Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports afirmó que el club escarlata tiene dos prioridades en el mercado de fichajes.

Entre los primeros fichajes que necesitará el América de Cali, el club tendrá que acudir al mercado para asegurar a un central y a un delantero. Esas serán las prioridades que tiene el cuadro vallecaucano de cara al 2026. Seguramente, también necesitará arquero, dado que, tanto Santiago Silva como Joel Graterol terminan sus respectivos contratos a finales del torneo actual.

LOS JUGADORES QUE TERMINAN CONTRATO CON AMÉRICA

Para el próximo mercado de fichajes, más allá de contratar a un delantero y un defensor central, América tiene varias necesidades, dado que hay muchos jugadores que terminan sus respectivos contratos el 31 de diciembre de 2025. Entre ellos están todos los defensores centrales.

De acuerdo con TransferMarkt, el club escarlata tendrá que revisar el vínculo contractual de Jean Carlos Pestaña, Andrés Mosquera Guardia, Daniel Bocanegra como los defensores centrales del equipo. Por esta razón, está la prioridad de fichar a un zaguero.

Luego hay que revisar el tema de Joel Graterol y de Santiago Silva, guardametas internacionales del equipo. Además de los arqueros y los defensores, Sebastián Navarro, Luis Ramos y Jan Lucumí también acaban sus contratos el 31 de diciembre de 2025.