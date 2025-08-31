América lo ve de lejos: las milagrosas cuentas para clasificar a cuadrangulares

La historia de Diego Gabriel Raimondi con el América de Cali acabó con una derrota fulminante. Alianza Valledupar se salió con la suya y por primera vez en la historia desde que juega en el Armando Maestre Pavajeau, logró vencer a los escarlatas en su casa.

Vea también: Primera decisión que tomó Raimondi tras otra derrota del América

Sin duda alguna, Gabriel Raimondi quedará recordado como uno de los entrenadores que dejó al América en el fondo, así como lo hizo Bernardo Redín que dirigió seis partidos del 16 de julio de 2006 al 24 de agosto de ese mismo año. En aquel entonces, no ganó, empató en una ocasión y perdió cinco compromisos.

Pese a la cuarta derrota en la Liga BetPlay, América todavía tiene varias opciones de clasificar y puede lograrlo ahora que cambia de dirección técnica a la espera de conocer el reemplazo de Raimondi. Además, utilizando la ventana de jugadores libres fichó a cuatro futbolistas que necesitan contribuir para salir de la crisis.

Con 13 partidos por delante, dado que América todavía debe dos partidos (Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto), los escarlatas tienen todavía 39 puntos por saldar. En estos momentos, los vallecaucanos son penúltimos con apenas cinco unidades y, por lo menos, es importante que están a buena hora de sumar lo que más puedan para sellar la clasificación.

LAS CUENTAS DE AMÉRICA PARA CLASIFICAR A LOS CUADRANGULARES DE LA LIGA BETPLAY

Todavía hay mucho por decidir y América depende de sí mismo para salir adelante. Aunque no ganan desde el 26 de julio cuando superaron a Águilas Doradas, tienen la posibilidad de corregir la historia de aquí hasta noviembre cuando se juegue el último partido liguero.

Le puede interesar: Camila Osorio hace historia en dobles de US Open; la primera colombiana

Teniendo en cuenta que en anteriores ediciones de la Liga BetPlay la clasificación para los cuadrangulares semifinales se asegura con 30 unidades, América deberá ganar 25 puntos para ser parte de las fases finales. La ventaja es que debe dos partidos y que le quedan 13 encuentros en juego.

Los vallecaucanos se pondrán al día contra Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto, partidos válidos por las fechas 2 y 3 de la Liga BetPlay 2025-II.

PARTIDOS DE LOCAL Y DE VISITANTE QUE LE QUEDAN A AMÉRICA PARA CLASIFICAR

A diferencia de otras oportunidades, la crisis del elenco escarlata es tanto de local como de visitante. En su casa no ha podido hacer del Pascual Guerrero su fortín y afuera de su estadio tampoco encuentra victorias.

Lea también: Nadie salva al América: otra derrota en la Liga Betplay

Pese a esto, en condición de local, América deberá recibir al Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Once Caldas, Envigado, La Equidad, Junior y Unión Magdalena. Un calendario complejo en busca de la clasificación.

Por su parte, fuera de Cali se medirán contra Fortaleza CEIF, Deportivo Pasto, Millonarios, Deportivo Cali, Boyacá Chicó y Deportivo Independiente Medellín. Tampoco son rivales fáciles para sellar su paso a los cuadrangulares.