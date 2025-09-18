América, Nacional y Millonarios hicieron polémica propuesta en Dimayor

No hubo votación

En el programa La Fm Más Fútbol se explicó que durante la reunión no se votó la propuesta para disminuir la cantidad de clubes y no fue aceptada la propuesta del presidente de la Dimayor para que en la temporada 2026, año en el que habrá Mundial, no se jueguen cuadrangulares y la definición del certamen sea por playoffs.

Por otro lado, el periodista Sebastián Heredia comentó que en medio del encuentro América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el descenso no se defina por promedio, como se lleva a cabo en la actualidad.

"Me dicen que se reunieron para nada. Los chicos dijeron que no. No quieren 18 equipos y América, Nacional y Millonarios propusieron borrar el promedio para definir el descenso", afirmó.

Según se explicó, los clubes que no estuvieron de acuerdo fueron los considerados "chicos" del Fútbol Profesional Colombiano.