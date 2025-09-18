Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 16:14
América, Nacional y Millonarios hicieron polémica propuesta en Dimayor
Los directivos de la Dimayor se reunieron a la asamblea de la Dimayor.
Se realizó este jueves 18 de septiembre una nueva asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) en la que el presidente Carlos Mario Zuluaga presentó su propuesta de calendario, sistema de competencia y demás novedades ante los presidente de los 36 clubes asociados.
Zuluaga puso a consideración de los dirigentes disminuir la cantidad de equipos en la primera división, el cambio de cuadrangulares a playoffs en la temporada 2026 y modificar el método del descenso.
No hubo votación
En el programa La Fm Más Fútbol se explicó que durante la reunión no se votó la propuesta para disminuir la cantidad de clubes y no fue aceptada la propuesta del presidente de la Dimayor para que en la temporada 2026, año en el que habrá Mundial, no se jueguen cuadrangulares y la definición del certamen sea por playoffs.
Por otro lado, el periodista Sebastián Heredia comentó que en medio del encuentro América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el descenso no se defina por promedio, como se lleva a cabo en la actualidad.
"Me dicen que se reunieron para nada. Los chicos dijeron que no. No quieren 18 equipos y América, Nacional y Millonarios propusieron borrar el promedio para definir el descenso", afirmó.
Según se explicó, los clubes que no estuvieron de acuerdo fueron los considerados "chicos" del Fútbol Profesional Colombiano.
La idea de América, Nacional y Millonarios era que los clubes descendidos se definieran de manera directa, teniendo en cuenta el rendimiento del año.
Finalmente, se aclaró que en la asamblea se mantuvo la división entre los equipo con menos historia del Fútbol Profesional Colombiano y los denominados grandes, que cuentan con mayores recursos.
