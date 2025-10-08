América necesita un milagro: las cuentas para clasificar a cuadrangulares

Terminó una nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-II con América de Cali protagonista y con la necesidad de dejar a Millonarios con mínimas chances de clasificar, dado que en la jornada 14, escarlatas y embajadores se vieron las caras. Era una noche crucial para ambos, y, quien perdiera, iba a estar caminando por la cuerda floja.

Justamente, Millonarios estuvo varios minutos con pocas chances de clasificar, hasta que Dewar Victoria remató y el balón pasó por debajo de las piernas de Joel Graterol y luego, un penal torpe de Daniel Bocanegra por una mano que Leonardo Castro ejecutó y puso el triunfo albiazul.

Millonarios celebra, y América poco a poco va apagando la ilusión de sellar la clasificación, pese a que, en rueda de prensa, Adrián Ramos afirmó que mientras puedan aferrarse a las posibilidades, seguirán trabajando en busca de dar con el boleto a las fases finales.

Quedan 18 unidades en juego, y América todavía tiene mínimas chances para poder jugar los cuadrangulares semifinales y pelear por la posibilidad del título. Lo hará mientras juega la Copa BetPlay en donde enfrentará a Junior en condición de local por la vuelta de los cuartos de final.

LAS CUENTAS DEL AMÉRICA PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Sin duda alguna, la derrota deja a los dirigidos por David González y Alex Escobar con muchos problemas para poder disputar las fases finales. Los escarlatas quedaron en la posición 15 con apenas 14 unidades y restan seis partidos. Es decir, América tendrá su ‘propio cuadrangular’ con finales en cada salida desde la fecha 15 a la 20 para terminar la primera instancia de la Liga BetPlay.

Con 18 unidades en juego, América necesitará ganar todo lo que le queda en juego. De esa manera, los vallecaucanos sumarían 32 puntos y, seguramente, los números le darían la mano para poder estar en los cuadrangulares. El umbral en anteriores ediciones del rentado local han sido 30 puntos y sobrepasar esa línea sería ideal.

En caso de que América gane cinco de los seis partidos, llegaría a 29 puntos y habría que esperar cómo siguen los otros resultados de rivales directos por la clasificación para ver si con menos de 30 unidades le alcanza. De igual forma, el club escarlata podría esperar otro milagro sumando 16 puntos de los 18 posibles que quedan en juego.

EL CALENDARIO DEL AMÉRICA DE CALI PARA CLASIFICAR A LOS CUADRANGULARES

Al América de Cali no le queda una liga sencilla por delante en busca de sellar la clasificación. Además, ganando lo que le resta no le otorgaría la clasificación si no se dan otros resultados con rivales directos que también juegan por entrar a la fase final.

Los escarlatas tendrán seis partidos, tres de local y tres de visitante. La necesidad de conseguir un milagro arrancará contra La Equidad en el Pascual Guerrero, visitará al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, recibirá al Junior, irá a Tunja para medirse con el Boyacá Chicó, enfrentará en casa al Unión Magdalena y cerrará su paso por Deportivo Independiente Medellín.