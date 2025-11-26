América no lo puede creer: perdió a jugador para las finales de Liga BetPlay

Al América de Cali no le ha tocado para nada fácil estas instancias finales en medio de la pelea por escalar posiciones. Se metieron octavos en la fase regular, y no han podido estar a la altura en un grupo con los grandes del Fútbol Profesional Colombiano como Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín y Junior.

El debut no fue como lo esperaban con una derrota por la mínima diferencia frente a Atlético Nacional y luego perdieron una chance de oro contra el Junior en el Estadio Pascual Guerrero. Superaban en el segundo tiempo 1-0 a su rival y con un gol en contra de Jean Pestaña, agónicamente sumaron el primer punto en la tabla de posiciones.

Deportivo Independiente Medellín será su siguiente rival en el Pascual Guerrero con las necesidades para ambas escuadras que aparecen en el fondo de la tabla con apenas una unidad cada uno. América perdió contra Junior a dos fichas, pues, no podrá contar con José Cavadía en la siguiente fecha, ni con Rafael Carrascal que fue expulsado de manera directa por una agresión y no estará en dos jornadas.

EL JUGADOR QUE PERDIÓ AMÉRICA PARA LO QUE RESTA DEL AÑO

Lo que resta del 2025 es lo más importante para el América de Cali jugando nada más ni nada menos que las fases finales. Alex Escobar y David González necesitan tener lo mejor del plantel para conseguir los resultados ideales, pero sumará importantes ausencias, además de la de Luis Ramos que espera poder regresar para las últimas fechas.

Rafael Carrascal regresará apenas en la quinta jornada para terminar la campaña o para intentar sellar la clasificación, dependiendo de cómo llegue el elenco escarlata a esta instancia definitiva. El club no podrá contar en lo que resta de la temporada con el volante de la Selección Colombia, Kener González.

Después del Mundial Sub-20 en el que Colombia quedó tercera, Kener González regresó a Cali para intentar ganar un puesto en el América. Sin embargo, una lesión que arrastró desde la Copa del Mundo de Chile puso en jaque su continuidad en los cuadrangulares semifinales.

Kener no pudo estar en las últimas fechas de la fase regular y ya va para tres encuentros de los cuadrangulares sin jugar. González llegó con una molestia y se le hizo una artroscopia de la rodilla. Aunque no informaron cuánto tiempo estará ausente, todo parece indicar que el mediocentro no estará en el 2025.

Quique Barona afirmó en Planeta Fútbol que el jugador no alcanzará a recuperarse de esa lesión en la rodilla para lo que resta de este año. El mediocentro esperaba ganarse su lugar en el equipo, algo que no ha logrado. Sin embargo, con un tercer puesto en el Mundial y con una lesión, será imposible seguir peleando por ganarle a su competencia en la medular.

A Kener González le tocará recuperarse para el 2026 y para ganarse el puesto dentro de la estructura de David González. Es una joya que ya dejó su sello a nivel global con lo hecho en el Mundial de la categoría Sub-20.