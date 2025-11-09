América no lo recuperó: la dura baja que tendrá en final de Liga BetPlay

Así como Águilas Doradas, Alianza y Santa Fe, América de Cali tiene una oportunidad de oro de sellar la clasificación en estos últimos dos partidos que restan del campeonato en la fase regular. Los escarlatas, dirigidos por David González, pero en la raya por Alex Escobar, necesitan sumar los seis puntos y esperar algunos resultados de los equipos mencionados.

Para la fecha 19, América jugará su último partido de la fase regular en condición de local ante Unión Magdalena que ya está descendido y que juega solo por el honor de cerrar la competencia con victorias. En este encuentro, los vallecaucanos podrán contar con Luis Ramos, que, en sentido de pertenencia con el club y con lo que se está jugando, pidió no ser convocado a la selección de Perú.

Sin embargo, el equipo caleño sí tendrá importantes ausencias como la de Luis Alejandro Paz que no está en la convocatoria, Nicolás Hernández y Andrés Tello, que, desde que reforzaron al club en la ventana de jugadores libres no han tenido mucha suerte en la plantilla escarlata y Josen Escobar que viene sin entrar en las listas de convocados.

¿QUÉ PASÓ CON JOSEN ESCOBAR?

El volante samario no hizo parte de la convocatoria frente a Atlético Nacional por las semifinales de la Copa BetPlay, tampoco estuvo en la lista de convocados contra Boyacá Chicó en la fecha pendiente el jueves 6 de noviembre y ahora, cuando se pensaba que iba a estar en un encuentro definitivo, se terminó de caer de la convocatoria de David González.

Josen Escobar presentó un cuadro de amigdalitis que lo alejó de las canchas durante estos dos partidos más recientes. Estuvo hospitalizado y salió del recinto médico con normalidad. De hecho, en las últimas sesiones de entrenamiento del América, el mediocampista estuvo junto con sus compañeros.

Pese a esto, y, seguramente en busca de cuidar a Josen Escobar, el jugador no apareció en la lista de convocados para enfrentar a Unión Magdalena en un partido de tres puntos necesario para el cuadro escarlata. La idea del cuadro vallecaucano es poder tener al jugador samario en la convocatoria para la última fecha en el Estadio Atanasio Girardot frente al Deportivo Independiente Medellín.

Para ese compromiso de la última fecha, América deben tener a sus mejores elementos para poder quedarse con los tres puntos y pensar en sellar la clasificación, dependiendo de otros resultados de clubes necesitados.