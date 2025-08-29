América no se detiene en el mercado: fichó a campeón de Sudamericana

Gabriel Raimondi gasta sus últimas cartas para poder mantener su cargo en el América de Cali con la necesidad de regresar a la victoria, esa que escasea desde hace seis partidos en todas las competencias (Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana).

Y es que, aunque el entrenador argentino llegó como uno de los mejores extranjeros en la Liga BetPlay por su experiencia en Italia y por la recomendación que hizo un referente de América a los directivos para que lo contrataran, todo se vino abajo. Pocos fichajes y los resultados no dieron tregua en las primeras fechas del rentado local.

América no gana desde el 6 de agosto por la Copa BetPlay cuando superó a Tigres por la mínima diferencia. Sin embargo, en la Liga no suma de a tres desde el 26 de julio ante Águilas Doradas. Hace un mes que se mantiene en la parte baja sin la posibilidad de salir del fondo y con la obligación de sellar la clasificación. Por esta situación, utilizaron la ventana de jugadores libres para fichar a Nicolás Hernández.

UN CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA SE SUMA AL AMÉRICA DE CALI

El América intenta salvar este semestre y reaccionar en la mitad de la Liga BetPlay para sellar la clasificación. Nicolás Hernández, defensor central de 27 años con experiencia en clubes como Atlético Nacional, Santa Fe, Athletico Paranaenese, Inter de Porto Alegre, San Lorenzo y Banfield se convirtió en la nueva cara para brindarle seguridad a la institución escarlata.

Nicolás Hernández viene de jugar más de quince partidos en Banfield y al terminar su contrato con el ‘Taladro’ le salió esta oportunidad nuevamente en Colombia. Hernández cuenta con una trayectoria internacional buena con clubes grandes de Brasil y Argentina. Además, fue campeón de la Copa Sudamericana con Athletico Paranaense en 2021.

Al zaguero central oriundo de Villavicencio lo presentaron de la siguiente manera, “¡Nuestra muralla se fortalece! El defensor Nicolás Hernández está listo para brindar toda su seguridad vistiendo la piel Escarlata”.

En ese orden de ideas, Nicolás Hernández tendrá que ser ese cerrojo en América para evitar que caigan goles en el arco de Jorge Soto. Ese será el principal objetivo del zaguero central que espera sacar de la crisis al América con el anhelo de regresar a la parte alta y sellar la clasificación que, por ahora, se ve muy lejos.

LOS TRES FICHAJES DE AMÉRICA EN EL MERCADO DE JUGADORES LIBRES

Aparte de Nicolás Hernández, América también se armó en el mediocampo con dos jugadores que le harán competencia a Dylan Borrero, una de las pocas contrataciones en el libro de pases. Sumado a Dylan, Andrés Felipe Roa buscará ser el eje para la creación en el ataque escarlata.

El mismo jueves 28 de agosto, presentaron a Andrés Tello, volante que cuenta con experiencia en Juventus de Italia, aunque no jugó nunca con el primer equipo. Pese a esto, fue campeón de una Supercopa italiana. Brilló en el Benevento ascendiendo a la máxima categoría.