América no tendría fichajes en 2026: directivos confirman grave problema

Cuando salió Gabriel Raimondi de la dirección técnica de América de Cali, los hinchas sacaron a la luz un nuevo método de protesta en donde quienes saldrán perdiendo serán los mismos aficionados ante las decisiones que tomará la institución escarlata pensando en el 2026.

Y es que, ante las decisiones que han tomado los directivos del América de Cali en el mercado de fichajes o en direcciones técnicas, algunos hinchas sentenciaron que no iban a volver al Estadio Pascual Guerrero, esto como forma de protestar para que empiecen a mejorar las condiciones del club tanto dirigencial como deportivamente.

La urgencia es poder sellar la clasificación y el América lo intentará sin el apoyo de sus aficionados ante esta decisión de gran parte del estadio. De hecho, la protesta ya se puso en forma en el clásico ante el Cali con muy pocos espectadores y con marchas de seguidores por las cercanías del recinto deportivo mientras se disputaba el encuentro.

En ese sentido, los directivos del América ya tienen lista una medida que responde a las quejas de los aficionados. Desde América en la red avisan que, si la falta de acompañamiento se sigue viendo en el estadio, perderán gran capital que puede ser utilizado para fichajes y organización deportiva.

¿UN 2026 SIN FICHAJES PARA EL AMÉRICA DE CALI?

Aunque el Pascual Guerrero seguirá abierto para los hinchas en los partidos del América en calidad de local, el no ir al estadio representará una caída grande económica, dado que la boletería también juega un papel importante en lo financiero.

De ahí les entra dinero que en un futuro usan para cubrir recursos como los fichajes. En ese sentido, si no hay acompañamiento en el estadio, que luego se traduce en una ganancia económica, América no podrá asegurar contrataciones de alto precio y tendrán que acomodarse a las bases que tienen actualmente.

Con este tema, América podría traer de vuelta a jugadores que estén de préstamo y de esa manera armarse a partir de quienes regresen a la plantilla. Aunque el Pascual seguirá abierto para todo el público, con los espectadores que atendieron al clásico que era un partido que debía atraer a hartos hinchas será imposible pagar contratos de futbolistas prestigiosos.

LA POSTURA DE LAS BARRAS DE AMÉRICA

Es como si a las barras no les importara que el Pascual Guerrero seguirá con puertas abiertas, pues, poco le interesa esto a algunos aficionados que no bajarán los brazos y seguirán con sus protestas pidiendo un cambio dentro de la institución para el futuro inmediato.

Ni la imposibilidad de fichar jugadores competitivos detendría a los hinchas que no están cómodos con el momento financiero, deportivo y dirigencial por parte de los encargados de administrar el proyecto actual y para lo que viene. Tulio Gómez y Marcela Gómez, en el ojo del huracán de las barras que mantendrán la protesta de no ingresar al Pascual.