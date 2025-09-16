Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 20:02
América no ve una: empate ante Bucaramanga con un Pascual vacío
Ni dos mil personas fueron al estadio Pascual Guerrero a ver este partido.
En el estadio Pascual Guerrero se disputó el compromiso pendiente de la fecha 2 de la Liga Betplay entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, el cual finalizó 0-0. El encuentro, que había sido aplazado semanas atrás, dejó como balance un resultado que complica seriamente las aspiraciones del equipo vallecaucano en el torneo.
Durante el desarrollo del partido, América tuvo el dominio del balón con un 63 % de posesión, mientras que Bucaramanga registró un 37 %. El conjunto local intentó generar opciones con 18 remates, aunque solo uno fue dirigido al arco. Bucaramanga, en cambio, efectuó siete disparos, tres de ellos con dirección de gol. La precisión en los pases reflejó también la diferencia en el control de juego: 496 entregas de América con un 88 % de efectividad frente a 300 de su rival con 75 %.
El trámite se complicó para el cuadro visitante a partir del minuto 64, cuando Carlos de las Salas recibió tarjeta roja y dejó a Bucaramanga con un hombre menos. Pese a esa situación, América no logró capitalizar la superioridad numérica en el marcador.
El empate se suma a la racha sin triunfos del equipo escarlata, que atraviesa una serie prolongada de partidos sin obtener los tres puntos. Esta situación lo deja con pocas posibilidades de clasificar a la siguiente fase del campeonato, teniendo en cuenta la necesidad de sumar victorias en las jornadas restantes.
El rendimiento ofensivo continúa siendo un aspecto crítico para América. A pesar de la insistencia en ataque, la falta de efectividad frente al arco rival ha impedido que los intentos se traduzcan en goles. La ausencia de resultados positivos ha generado un panorama en el que el equipo parece inmerso en una crisis deportiva, reflejada tanto en el nivel de juego como en la tabla de posiciones.
Bucaramanga, por su parte, sumó un punto en condición de visitante que le permite mantenerse en la lucha por consolidar su campaña y lo pone como líder del torneo.
