América no ve una: empate ante Bucaramanga con un Pascual vacío

En el estadio Pascual Guerrero se disputó el compromiso pendiente de la fecha 2 de la Liga Betplay entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, el cual finalizó 0-0. El encuentro, que había sido aplazado semanas atrás, dejó como balance un resultado que complica seriamente las aspiraciones del equipo vallecaucano en el torneo.

Durante el desarrollo del partido, América tuvo el dominio del balón con un 63 % de posesión, mientras que Bucaramanga registró un 37 %. El conjunto local intentó generar opciones con 18 remates, aunque solo uno fue dirigido al arco. Bucaramanga, en cambio, efectuó siete disparos, tres de ellos con dirección de gol. La precisión en los pases reflejó también la diferencia en el control de juego: 496 entregas de América con un 88 % de efectividad frente a 300 de su rival con 75 %.

El trámite se complicó para el cuadro visitante a partir del minuto 64, cuando Carlos de las Salas recibió tarjeta roja y dejó a Bucaramanga con un hombre menos. Pese a esa situación, América no logró capitalizar la superioridad numérica en el marcador.