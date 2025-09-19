América no ve una: fea sanción de la Dimayor empeora la situación

Tres fechas y una multa

Maicol Stiwar Montenegro, fotógrafo oficial del club América de Cali fue sancionado por parte de la Dimayor por infringir las normas de comportamiento y de respeto hacia la máxima autoridad en un terreno de juego que es el cuarteto arbitral. Al finalizar el partido el fotógrafo se dirigió a las cuatro jueces del encuentro de manera despectiva e irrespetuosa desacreditándolas por el trabajo que habían realizado en esa fecha. "Vendidas", "cagonas", "hijas de puta", fueron algunos de los términos utilizados que señalaron en el acta arbitral.

Tras ofenderlas y afectar el respeto hacia la autoridad Maicol Montenegro fue sancionado con tres fechas de suspensión y una multa de un millón sesenta y siete mil seiscientos veinticinco cinco mil doscientos pesos, pese a los intentos por desestimar la sanción, la Dimayor informó que no se encontró ningún elemento de prueba que pueda desvirtuar la veracidad de lo dicho por la juez central en el reporte del partido por lo que la sanción ya quedó oficialmente confirmada.