Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 19:14
América no ve una: fea sanción de la Dimayor empeora la situación
El América vive una de sus peores situaciones desde que regresó a la máxima categoría y ahora recibió fuerte sanción de la Dimayor.
El club americano va de mal en peor, en cancha no logran encontrar soluciones para su mal momento y ahora suman una nueva sanción impuesta por la Dimayor, definitivamente está siendo un semestre para el olvido del América de Cali.
Tras el partido por la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales de la liga betplay femenina el comité arbitral pasó el reporte normal después de cualquier partido, en este iba incluido una queja formal por un acto ofensivo y grosero por parte de uno de los fotógrafos oficiales del equipo.
Tres fechas y una multa
Maicol Stiwar Montenegro, fotógrafo oficial del club América de Cali fue sancionado por parte de la Dimayor por infringir las normas de comportamiento y de respeto hacia la máxima autoridad en un terreno de juego que es el cuarteto arbitral. Al finalizar el partido el fotógrafo se dirigió a las cuatro jueces del encuentro de manera despectiva e irrespetuosa desacreditándolas por el trabajo que habían realizado en esa fecha. "Vendidas", "cagonas", "hijas de puta", fueron algunos de los términos utilizados que señalaron en el acta arbitral.
Tras ofenderlas y afectar el respeto hacia la autoridad Maicol Montenegro fue sancionado con tres fechas de suspensión y una multa de un millón sesenta y siete mil seiscientos veinticinco cinco mil doscientos pesos, pese a los intentos por desestimar la sanción, la Dimayor informó que no se encontró ningún elemento de prueba que pueda desvirtuar la veracidad de lo dicho por la juez central en el reporte del partido por lo que la sanción ya quedó oficialmente confirmada.
Un semestre para el olvido
Con este nuevo episodio, el panorama del América de Cali sigue nublado. La sanción no solo refleja problemas dentro de la cancha, sino también fuera de ella, donde la institución debería dar ejemplo de disciplina y respeto. Cada hecho de indisciplina suma a la crisis deportiva y administrativa que vive el club, lo que incrementa la presión de la hinchada y la opinión pública.
El semestre para el equipo escarlata queda marcado por las derrotas, las irregularidades y ahora por una sanción que deja en evidencia la falta de control interno. Más allá de lo deportivo, América tendrá que trabajar en recuperar su imagen y credibilidad, pues los errores extradeportivos terminan pesando tanto como los que se cometen en el terreno de juego.
Fuente
Antena 2