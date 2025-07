América obligó a aplazar partido Cali vs Unión Magdalena; ya hay fecha

El juego América vs Fluminense no se podrá postergar en vista de que se trata de un evento organizado por Conmebol y no hay espacios futuros para disputar el juego, por lo que Dimayor tendrá que ceder y reprogramar el partido del Cali.

Nueva fecha y horario para el partido Cali vs Unión Magdalena por Liga Betplay

A falta de confirmación oficial por parte de Dimayor, el partido Deportivo Cali - Unión Magdalena se disputará el domingo 17 de agosto en horas de la noche. Por fortuna para ese fin de semana no hay programación, por lo que se cuenta con el espacio para cumplir con el duelo.

Cabe recordar que Cali vs Unión Magdalena es un duelo clave por el descenso, pues los samarios se aferran al milagro para no jugar en el B el próximo año, mientras que los vallecaucanos parecen libres de riesgo por esta temporada, pero en 2026 volverán a estar peligrando en esta zona.