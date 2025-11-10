América pelea Libertadores y Millos espera milagro; Tabla Reclasificación tras fecha 19

Tolima acecha a Nacional, mientras que Junior y Millos pelean cupo a Sudamericana

En la parte alta de la Tabla de Reclasificación, los equipos antioqueños siguen dominando luego de sus triunfos en la fecha 18 de la Liga BetPlay, donde Medellín aparece líder (venció 4-1 a Pereira), mientras que Atlético Nacional lo escolta (derrotó 2-1 a Águilas Doradas).

Por otro lado, el Deportes Tolima no afloja su ritmo y venció 3-1 a Llaneros para ubicarse tercero en aquella tabla a solo un punto de Nacional, mirando de cerca la chance de jugar la próxima Copa Libertadores, algo que también pelea el América de Cali.

Por último, tanto Junior como Millonarios empataron sus respectivos compromisos y siguen con el mismo puntaje en la Tabla de Reclasificación, peleando boleto a la Copa Sudamericana del 2026, objetivo que se complica más para el conjunto ‘albiazul’, que recordemos ya no tiene chances de jugar los cuadrangulares y que no podrá sumar puntos en esa fase, algo que Junior sí podrá hacer.

Cabe recordar que el ganador del título en la Copa BetPlay 2025 ganará también cupo a la próxima Copa Sudamericana, es decir que si el campeón de ese torneo resulta tener ya boleto por la vía de la Reclasificación, este quedará para el siguiente club ubicado en aquella tabla, algo que le podría servir a Millonarios.