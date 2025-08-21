Actualizado:
América perdería un delantero: suena para un tradicional de Argentina
Se espera que en los próximos días llegue una oferta formal por el atacante, pues el libro de pases en Argentina sigue abierto.
América de Cali no liga una, pues viene de quedar eliminado de Copa Sudamericana a manos de Fluminense (4-1 en el global), y en el torneo local aparece 18 entre 20 equipos por lo que el entrenador Gabriel Raimondi está 'en la cuerda floja' y hay inconformismo de la hinchada con varios jugadores.
Además, hay incomodidad por parte de algunos futbolistas con el cuerpo técnico, debido a que han perdido su lugar en la alineación titular; entre ellos, el delantero Rodrigo Holgado, quien podría dejar el equipo para llegar a un club argentino.
¿Cuál sería el nuevo equipo de Rodrigo Holgado si sale de América?
Es posible que Rodrigo Holgado se convierta en nuevo futbolista de Talleres de Córdoba, un equipo que desde hace un buen tiempo se interesó en él, y debido a que el mercado de fichajes sigue abierto, podría hacer una oferta formal por sus servicios.
Inicialmente, el futbolista aceptaría la oferta, pues si bien la T no pasa un buen momento deportivo, está bien acomodado económicamente y tiene un proyecto que de la mano del entrenador Carlos Tévez podría 'enderezar' la situación actual.
Eso sí, no se trata solo de que Rodrigo Holgado acepte las condiciones que llegue a imponer Talleres por su salida, sino que al tener contrato vigente con América de Cali, será la dirigencia del club la que tome la última decisión.
La información sobre la posibilidad de que Holgado se convierta en jugador de Talleres ha tomado fuerza en Argentina y fue replicada por la mesa de trabajo de 'En la Jugada' durante la emisión de este jueves 21 de agosto.
Las estadísticas y trayectoria de Rodrigo Holgado
Rodrigo Holgado, de 30 años, es un delantero argentino nacionalizado malayo, quien se ha desempeñado en Almagro, Orizaba, Veracruz, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Gimnasia y Esgrima La Plata, Curicó Unido y América de Cali.
Con la camiseta de la Mecha ha disputado 63 partidos, en donde ha anotado 18 goles y ha dado cinco asitencias. El puesto en la alineación titular lo ha perdido con el peruano Luis Ramos.
