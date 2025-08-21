América perdería un delantero: suena para un tradicional de Argentina

América de Cali no liga una, pues viene de quedar eliminado de Copa Sudamericana a manos de Fluminense (4-1 en el global), y en el torneo local aparece 18 entre 20 equipos por lo que el entrenador Gabriel Raimondi está 'en la cuerda floja' y hay inconformismo de la hinchada con varios jugadores.

Además, hay incomodidad por parte de algunos futbolistas con el cuerpo técnico, debido a que han perdido su lugar en la alineación titular; entre ellos, el delantero Rodrigo Holgado, quien podría dejar el equipo para llegar a un club argentino.

Puede leer: Jugadores de Millonarios se dijeron de todo; Mackalister Silva dio detalles

¿Cuál sería el nuevo equipo de Rodrigo Holgado si sale de América?

Es posible que Rodrigo Holgado se convierta en nuevo futbolista de Talleres de Córdoba, un equipo que desde hace un buen tiempo se interesó en él, y debido a que el mercado de fichajes sigue abierto, podría hacer una oferta formal por sus servicios.

Inicialmente, el futbolista aceptaría la oferta, pues si bien la T no pasa un buen momento deportivo, está bien acomodado económicamente y tiene un proyecto que de la mano del entrenador Carlos Tévez podría 'enderezar' la situación actual.