¿América prepara el regreso de un referente? Hay diálogos para su vuelta

LA FOTO QUE PODRÍA ACERCAR A IAGO FALQUE AL AMÉRICA DE CALI NUEVAMENTE

Después de su salida del Alajuelense de Costa Rica, a Iago Falque se le vio nuevamente en la ciudad de Cali, y para esta ocasión, tuvo una charla con Marcela Gómez. Un café que aumentaba las posibilidades de que pudiera ser el nuevo fichaje del equipo vallecaucano para el segundo semestre.

Aunque Marcela Gómez no se ha pronunciado sobre esa foto en la que aparece reunida con Iago Falque, el canterano del Barcelona sí rompió el silencio y sentenció su próximo rumbo después de dejar a Alajuelense.

En diálogos con Zona Libre de Humo, Iago Falque afirmó que, “soy un hincha más de América de Cali, cuando llegué conocí al equipo y su gente y me ganó la pasión, tengo muy buenos amigos en Cali". Seguido, el ibérico cerró posibilidades de su llegada al club escarlata, “creo que lo he hecho muy bien, he tenido una carrera exitosa, me hubiese gustado que mi último equipo fuera el América de Cali, pero me quedo con lo bueno y con lo bonito”.

Sumado a lo anterior, sentenció que hasta aquí llegó su carrera profesional y cerró todas las opciones. Lo de la foto con la presidenta se prestó para todo tipo de comentarios, “vi la foto que me mandaron al instante, me estaba tomando un café con Marcela y obviamente se empieza a especular muchas cosas, pero nada que especular con mi vuelta al América... ya decidí dejar los cortos, mi última experiencia futbolística fue en Costa Rica”.

De igual manera, Iago Falque aseveró que quiere seguir dentro del fútbol, pero en la parte dirigencial. Tal vez su regreso al América se puede dar en próximos años como asistente técnico o como dirigente.