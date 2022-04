América: Puntos que necesita para clasificar y calendario que le queda en Liga BetPlay

América de Cali resucitó en la Liga BetPlay Dimayor después de derrotar 3-2 a Millonarios en partido de la fecha 14 que se desarrolló en el estadio Pascual Guerrero.

Con esta victoria, el conjunto 'escarlata' llegó a 18 puntos en el campeonato y mantiene vivas sus aspiraciones por meterse al grupo de los ocho.

Tras la salida de Juan Carlos Osorio, el nuevo director técnico de América, extraoficialmente sería Alexandre Guimaraes, tendría un corto margen de error para lograr la clasificación, teniendo en cuenta que restan por jugar seis jornadas.

El equipo vallecaucano deberá sumar, como mínimo, 12 puntos de los 18 que aún están en juego en la Liga BetPlay, para llegar a la cifra de 29 unidades.

Sin embargo, América afrontará difíciles pruebas en condición de visita, ya que chocará con Atlético Nacional, Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto.

En el Pascual Guerrero, los vallecaucano recibirán a Deportivo Cali en una nueva edición del clásico, Alianza Petrolera y Unión Magdalena.

Calendario que le resta a América en la Liga BetPlay:

Fecha 15:

Atlético Nacional Vs. América

Fecha 16:

América Vs. Deportivo Cali

Fecha 17:

Jaguares Vs. América

Fecha 18:

América Vs. Alianza Petrolera

Fecha 19:

Pasto Vs. América

Fecha 20:

América Vs Unión Magdalena