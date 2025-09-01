América puso fin a la era de Diego Raimondi; ya confirmaron su reemplazo

América de Cali sufrió una nueva derrota en este segundo semestre del año, fue por 1-0 en condición de visitante frente al conjunto de Alianza FC, cuarta caída en la Liga BetPlay que deja al cuadro escarlata penúltimo del torneo con apenas cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates.

En la previa del compromiso en Valledupar, se escucharon fuertes rumores acerca de la salida del técnico Diego Raimondi si el América no lograba el triunfo, reportes que en la mañana de este lunes se hicieron más frecuentes y concretos.

Lea también: El DT de Colombia rompió el silencio con la ausencia de Jhon Durán: “siempre estuvo”