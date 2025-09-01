Actualizado:
América puso fin a la era de Diego Raimondi; ya confirmaron su reemplazo
El equipo escarlata viene de sufrir su cuarta derrota en la presente Liga BetPlay.
América de Cali sufrió una nueva derrota en este segundo semestre del año, fue por 1-0 en condición de visitante frente al conjunto de Alianza FC, cuarta caída en la Liga BetPlay que deja al cuadro escarlata penúltimo del torneo con apenas cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates.
En la previa del compromiso en Valledupar, se escucharon fuertes rumores acerca de la salida del técnico Diego Raimondi si el América no lograba el triunfo, reportes que en la mañana de este lunes se hicieron más frecuentes y concretos.
Raimondi sale del América y el club ya tiene su reemplazo
Fuentes cercanas al conjunto caleño aseguran que las directivas del América de Cali han tomado la decisión de rescindir el contrato del entrenador argentino ante la crisis de resultados y de juego que viene demostrando el equipo, un Diego Raimondi que se va de la institución escarlata tras haber llegado al club el pasado 25 de junio.
La noticia se haría oficial en las próximas horas, así lo confirmó el periodista John Hernández de Win Sports, añadiendo que el entrenador Álex escobar (actual asistente de campo del América de Cali) se encargará del club de forma interina mientras llega la asignación de un nuevo director técnico, que según la fuente podría ser el argentino Juan Cruz Real, una de las opciones que más suenan en territorio caleño.
Los números de Raimondi en el América de Cali
Reportes indican que Raimondi tendrá una reunión con las directivas americanas en la tarde de este lunes para concretar su salida, entrenador que pese a lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue eliminado ante Fluminense y bajando su rendimiento, llegando a una efectividad de apneas 35 % después de 14 partidos totales, obteniendo 4 triunfos, 3 empates y 7 derrotas.
Mientras se confirma la llegada de un nuevo entrenador, el América de Cali será dirigido por Álex Escobar, quien estará acompañado por Carlos Hernández como asistente técnico (DT del América femenino) para lo que serán los próximos partidos, recordando que el cuadro escarlata enfrentará de local este miércoles al Atlético Bucaramanga por el juego de vuelta de la Copa BetPlay 2025.
